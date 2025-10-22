22/10/2025
Deborah Secco abre álbum de bastidores de “Bruna Surfistinha 2”

Após anos com os fios em tom de castanho, Deborah Secco surpreendeu os fãs ao surgir com o cabelo loiro. A mudança no visual veio acompanhada de outra informação que os seguidores aguardavam: a volta de Bruna Surfistinha para os cinemas. A atriz, que interpretou a garota de programa Raquel Pacheco, foi quem mostrou bastidores da trama nas redes sociais.

Em uma postagem no Instagram, a atriz posou durante a reunião com o elenco, nesta terça-feira (21/10). Além da foto segurando o roteiro, ela também compartilhou registros ao lado de Fabíula Nascimento, Drica Moraes e Cassio Gabus Mendes, que fizeram parte do primeiro filme ao dar a vida a Janine, Larissa e Hudson, respectivamente.

Crédito: Reprodução Instagram @dedesecco
"Bruna Surfistinha 2", sequência do filme lançado em 2011, segue com Deborah Secco como protagonista
“Bruna Surfistinha 2! Estamos de volta. Quem por aí está ansioso?”, legendou Deborah, que protagonizou o filme baseado no livro “O Doce Veneno Do Escorpião: O Diário de uma garota de programa”. Em outra postagem, ela celebrou: “Estou emocionada”, escreveu.

“E enfim, estou revivendo tudo mais uma vez, como se fosse um déjà vu. A vida me dando mais uma chance, mais um filme, uma porta aberta, outra maneira de deixar registrada a minha passagem por aqui. Meus encontros com os roteiristas foram sessões de terapia, chorei e ri. Eu lembro de todos os momentos que vivi com o primeiro filme, como se fosse ontem, mas hoje estou recomeçando”, continuou a atriz.

O novo filme promete dar sequência à história de Raquel Pacheco, a ex-prostituta que deu origem ao enredo original. Temas como a maternidade, agressões físicas e o aborto devem ser abordados em “Bruna Surfistinha 2”.

