Deborah Secco abre álbum de bastidores de “Bruna Surfistinha 2”

Após anos com os fios em tom de castanho, Deborah Secco surpreendeu os fãs ao surgir com o cabelo loiro. A mudança no visual veio acompanhada de outra informação que os seguidores aguardavam: a volta de Bruna Surfistinha para os cinemas. A atriz, que interpretou a garota de programa Raquel Pacheco, foi quem mostrou bastidores da trama nas redes sociais.

Em uma postagem no Instagram, a atriz posou durante a reunião com o elenco, nesta terça-feira (21/10). Além da foto segurando o roteiro, ela também compartilhou registros ao lado de Fabíula Nascimento, Drica Moraes e Cassio Gabus Mendes, que fizeram parte do primeiro filme ao dar a vida a Janine, Larissa e Hudson, respectivamente.

“Bruna Surfistinha 2! Estamos de volta. Quem por aí está ansioso?”, legendou Deborah, que protagonizou o filme baseado no livro “O Doce Veneno Do Escorpião: O Diário de uma garota de programa”. Em outra postagem, ela celebrou: “Estou emocionada”, escreveu.

“E enfim, estou revivendo tudo mais uma vez, como se fosse um déjà vu. A vida me dando mais uma chance, mais um filme, uma porta aberta, outra maneira de deixar registrada a minha passagem por aqui. Meus encontros com os roteiristas foram sessões de terapia, chorei e ri. Eu lembro de todos os momentos que vivi com o primeiro filme, como se fosse ontem, mas hoje estou recomeçando”, continuou a atriz.

O novo filme promete dar sequência à história de Raquel Pacheco, a ex-prostituta que deu origem ao enredo original. Temas como a maternidade, agressões físicas e o aborto devem ser abordados em “Bruna Surfistinha 2”.