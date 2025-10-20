Deborah Secco aposta em mudança radical e surge loiríssima com novo visual

Deborah Secco, de 45 anos, surpreendeu ao aparecer loira nesta segunda-feira (20/10). A atriz deixou os fios castanhos de lado e optou pelo tom mais claro, que está em alta no momento, com um loiro mais dourado.

“Fazia tempo que eu não ficava loira, estava muito a fim de me ver dessa forma diferente. Acho que o loiro traz empoderamento, uma força para a mulher”, disse, em entrevista à revista Ela.

Deborah Secco no lançamento de "Terceira Metade" Foto/Bob Paulino Deborah Secco apresentará "Terceira Metade", reality show sobre trisais, no Globoplay Deborah Secco Deborah Secco como Bruna Surfistinha

Apesar de ter feito a mudança em parceria com uma marca de beleza, internautas apontaram que o novo tom de cabelo pode estar relacionado ao início das gravações da sequência de “Bruna Surfistinha”, em que Deborah volta a interpretar Rachel Pacheco.

A sequência do filme já foi confirmada pela própria atriz, que revelou em entrevista ao gshow que as filmagens estão previstas para ocorrer entre novembro e dezembro deste ano, com Marcus Baldini retornando à direção da história.