Deborah Secco aposta em mudança radical e surge loiríssima com novo visual

20/10/2025
deborah-secco-aposta-em-mudanca-radical-e-surge-loirissima-com-novo-visual

Deborah Secco, de 45 anos, surpreendeu ao aparecer loira nesta segunda-feira (20/10). A atriz deixou os fios castanhos de lado e optou pelo tom mais claro, que está em alta no momento, com um loiro mais dourado.

“Fazia tempo que eu não ficava loira, estava muito a fim de me ver dessa forma diferente. Acho que o loiro traz empoderamento, uma força para a mulher”, disse, em entrevista à revista Ela.

Veja as fotos

Foto/Bob Paulino
Deborah Secco no lançamento de “Terceira Metade”Foto/Bob Paulino
Reprodução Instagram
Deborah Secco apresentará “Terceira Metade”, reality show sobre trisais, no GloboplayReprodução Instagram
Reprodução/Instagram
Deborah SeccoReprodução/Instagram
Foto: Andre Queiroz
Making of do vídeo para divulgar o visualFoto: Andre Queiroz
Foto: Andre Queiroz
Making of do vídeo para divulgar o visualFoto: Andre Queiroz
Reprodução / Instagram)
Deborah Secco como Bruna SurfistinhaReprodução / Instagram)

Apesar de ter feito a mudança em parceria com uma marca de beleza, internautas apontaram que o novo tom de cabelo pode estar relacionado ao início das gravações da sequência de “Bruna Surfistinha”, em que Deborah volta a interpretar Rachel Pacheco.

A sequência do filme já foi confirmada pela própria atriz, que revelou em entrevista ao gshow que as filmagens estão previstas para ocorrer entre novembro e dezembro deste ano, com Marcus Baldini retornando à direção da história.

