23/10/2025
Universo POP
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano

Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca

Profissional responsável pelas festas dos filhos da influenciadora explica por que não revela valores e elogia impacto econômico dos eventos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As comemorações de Virginia Fonseca seguem chamando atenção pelo luxo e pela grandiosidade. Nesta quinta-feira (23/10), a influenciadora celebra os 3 anos da filha Maria Flor, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, em uma festa repleta de atrações e temática inspirada no universo das princesas.

A responsável pela decoração, Tana Lobo, que assina todas as últimas festas das crianças, respondeu nas redes sociais às perguntas de seguidores sobre o valor investido na celebração — assunto que sempre desperta curiosidade.

Reprodução/Instagram

“Vocês são engraçados. Vou falar, sim, qual foi o valor”, ironizou a decoradora nos stories. “Mas não é ético eu falar isso, entendeu? O valor de uma festa… não vou falar. Vocês têm que desapegar um pouco dos valores.”

Em tom bem-humorado, Tana afirmou que se diverte com as perguntas, mas reforçou que não revelaria cifras por respeito à cliente. Ela aproveitou para agradecer a Virginia pela visibilidade que conquistou após suas colaborações e destacou o impacto positivo que os eventos da influenciadora geram no mercado.

“Ela abençoa tantas vidas que vocês não fazem ideia! Uma ‘simples festa’ movimenta centenas de empresas, profissionais e famílias. E não só com a contratação direta dela, mas também com todos os frutos que o profissional colhe depois daquele evento”, declarou.

A festa de Maria Flor acontece em uma casa luxuosa em Goiânia, com direito à presença da princesa Cinderela, além de espaços interativos como o “Spa do Arco-Íris” e uma mesa de aero hockey para as crianças.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Portal Metrópoles / Redes sociais
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost