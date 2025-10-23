Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca

As comemorações de Virginia Fonseca seguem chamando atenção pelo luxo e pela grandiosidade. Nesta quinta-feira (23/10), a influenciadora celebra os 3 anos da filha Maria Flor, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, em uma festa repleta de atrações e temática inspirada no universo das princesas.

A responsável pela decoração, Tana Lobo, que assina todas as últimas festas das crianças, respondeu nas redes sociais às perguntas de seguidores sobre o valor investido na celebração — assunto que sempre desperta curiosidade.

“Vocês são engraçados. Vou falar, sim, qual foi o valor”, ironizou a decoradora nos stories. “Mas não é ético eu falar isso, entendeu? O valor de uma festa… não vou falar. Vocês têm que desapegar um pouco dos valores.”

Em tom bem-humorado, Tana afirmou que se diverte com as perguntas, mas reforçou que não revelaria cifras por respeito à cliente. Ela aproveitou para agradecer a Virginia pela visibilidade que conquistou após suas colaborações e destacou o impacto positivo que os eventos da influenciadora geram no mercado.

“Ela abençoa tantas vidas que vocês não fazem ideia! Uma ‘simples festa’ movimenta centenas de empresas, profissionais e famílias. E não só com a contratação direta dela, mas também com todos os frutos que o profissional colhe depois daquele evento”, declarou.

A festa de Maria Flor acontece em uma casa luxuosa em Goiânia, com direito à presença da princesa Cinderela, além de espaços interativos como o “Spa do Arco-Íris” e uma mesa de aero hockey para as crianças.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Portal Metrópoles / Redes sociais

✍️ Redigido por ContilNet