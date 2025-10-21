decoradora-revela-pedido-surpresa-de-virginia-fonseca-para-a-festa-de-maria-flor

Prestes a completar 3 anos, Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, vai ganhar uma festa com o tema Cinderela nesta semana. A decoradora responsável pelo evento, Tana Lobo, revelou nas redes sociais um pedido inesperado feito pela influenciadora poucos dias antes da comemoração.
Nesta terça-feira (21/10), Tana compartilhou um print de conversa em que aparece alertando Virginia, uma semana antes da festa: “Vamos deixar registrado aqui, anotado e documentado, que você não vai incluir uma banda no niver da Flor um dia antes, tá? Não temos palco para banda, só DJ”, escreveu a profissional.
Com bom humor, Virginia respondeu: “kkkkk taaaa”. No entanto, quatro dias antes da celebração, ela voltou a procurar Tana com uma novidade: havia fechado uma apresentação musical para o evento. “Você vai querer me matar”, brincou.
A decoradora reagiu com leveza ao contratempo. “O erro foi meu que falei ‘1 dia antes, né?!’ ela sempre surpreende! Bora ali inventar um palco rapidinho”, respondeu, mostrando que precisou adaptar os preparativos de última hora.
No último sábado (18/10), Virginia confirmou uma das atrações da festa: o cantor Felipe Amorim, que aceitou o convite para se apresentar durante a comemoração.