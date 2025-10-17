Decreto estadual proíbe criação e venda de pit-bulls e outras 11 raças

Em vigor desde 9 de julho, o Decreto nº 1047/2025 colocou Santa Catarina no centro de um debate que mistura proteção animal, segurança pública e responsabilidade dos tutores. Pela nova regra, a criação e comercialização de pit-bulls e outras 11 raças consideradas derivadas está proibida em todo o estado. A castração desses cães, agora obrigatória, deve ser feita a partir dos seis meses de idade.

A medida é considerada pioneira no país e tem gerado repercussões intensas. Para o governo, trata-se de uma ação preventiva e necessária. Para especialistas, é um passo duro, mas importante, sobretudo no que diz respeito a combater abusos cometidos contra esses animais.

As 12 raças que entram na nova regra

A proibição não se limita ao American Pit-Bull Terrier. Estão incluídas todas as raças consideradas derivadas, como:

Staffordshire Bull Terrier

American Bully

American Staffordshire Terrier

Red Nose

Pit Monster

Exotic Bully

American Bully Pocket

Pocket Bully

American Bully Micro

Micro Bully

Micro Exotic

Além de qualquer cão sem raça definida com linhagem pit-bull

Esses cães só poderão circular em locais públicos com guia enforcador, focinheira adequada e sob responsabilidade de pessoas maiores de 18 anos.

O governo de Santa Catarina regulamentou uma legislação que restringe a criação, comercialização e circulação de cães da raça pit-bull e de outras 11 derivadas em todo o estado

Multas e penalidades severas para quem descumprir

Além da proibição da criação e venda, o decreto prevê punições rigorosas: multa inicial de R$ 5 mil, dobrada a cada reincidência. Em casos de abandono, ataque ou descumprimento reiterado, os animais podem ser apreendidos, e os tutores obrigados a reparar danos a terceiros.

“A lei é uma forma de proteger esses animais, que muitas vezes sofrem maus-tratos ou são usados como armas”, afirma Fabrícia Rosa Costa, diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina.

“Não é contra os cães, é por eles”

Para a advogada Ana Paula de Vasconcelos, diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a legislação é necessária — e deveria ser replicada em outros estados.

“Esses cães são fortes, leais e amorosos. Mas, quando caem nas mãos erradas, viram vítimas de exploração. O que vemos é uma distorção cruel da natureza deles”, diz. Segundo ela, muitos pit-bulls são criados de forma irresponsável e até violenta, o que acaba gerando tragédias evitáveis.

Ana Paula acompanha de perto a discussão no Superior Tribunal Federal, onde a constitucionalidade do decreto está sendo questionada. Para ela, o texto não criminaliza o cão — e sim, responsabiliza o humano. “A culpa nunca será do animal. A legislação quer justamente impedir que ele seja vítima novamente.”

Os animais não podem circular ou permanecer em espaços públicos — como ruas, praças, parques, hospitais e escolas — a menos que estejam acompanhados por uma pessoa maior de 18 anos, utilizando guia curta, enforcador e focinheira apropriados

Educação, não demonização

O governo de Santa Catarina afirma que a intenção é também educativa. A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) será responsável por campanhas de conscientização voltadas à posse responsável e aos cuidados específicos com essas raças.

“O decreto não é um ataque aos cães. É um chamado à responsabilidade dos tutores e criadores. O pit-bull não é o problema — o problema é o que se faz com ele”, reforça o secretário Emerson Stein.

Fiscalização será feita por prefeituras e PM

Cabe aos municípios aplicar as novas regras, com apoio da Polícia Militar, quando necessário. A fiscalização será ativa, e os tutores que mantêm cães dessas raças em situação irregular devem se adequar o quanto antes.

Castração, condução segura em locais públicos e o fim da reprodução não autorizada são os pilares da norma — que promete impacto direto na diminuição de abandonos e ataques.