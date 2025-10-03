Defensoria Pública do Acre alcança recorde histórico de atendimentos em 2025

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) ultrapassou, no início de outubro, a marca de 160 mil atendimentos realizados em 2025. O número já supera todo o volume registrado em 2024, quando foram contabilizados 155 mil atendimentos, e representa o maior resultado da história da instituição em um único ano.

O crescimento é resultado de investimentos que ampliaram a presença da Defensoria e facilitaram o acesso da população. Entre as medidas estão a expansão de unidades físicas, a consolidação do atendimento digital por meio do WhatsApp único e o fortalecimento de projetos itinerantes, que juntos já responderam por mais de 81 mil atendimentos em municípios do estado.

O reforço no quadro de membros também foi determinante para o aumento dos atendimentos. Em janeiro de 2025, onze novas defensoras e defensores públicos, aprovados no VI Concurso da carreira, tomaram posse e passaram a atuar no interior, garantindo que a Defensoria esteja presente em todas as comarcas do estado. Essa atuação, tanto na parte autora quanto na parte requerida das ações judiciais, evidencia o compromisso da instituição com o acesso à Justiça e a defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade.

Outros projetos também contribuem para a ampliação do alcance da Defensoria. O programa Defensores do Futuro já beneficiou 7,6 mil estudantes da rede escolar, enquanto o Rhuamm, voltado à proteção de crianças vítimas de violência, ultrapassou a marca de mil atendimentos. Em paralelo, a instituição alcançou 100% de eficiência na execução de recursos federais, consolidando-se como referência nacional nesse aspecto.

A defensora pública-geral, Juliana Marques, destacou que os números expressam o papel social da instituição, mas também revelam os desafios enfrentados. “Superar a marca de 160 mil atendimentos em outubro mostra o quanto a Defensoria é essencial para os acreanos. Nosso desafio agora é fortalecer cada vez mais essa presença, ampliando a estrutura e a atuação para chegar a todos que necessitam da Justiça”, afirmou.

Ela também lembrou o reconhecimento recebido no Superior Tribunal de Justiça (STJ). “A Defensoria do Acre foi destacada nacionalmente como a segunda melhor do país em aproveitamento de recursos especiais e habeas corpus, com índice de 34,78%, acima da média nacional de 24%. Esse resultado reforça a excelência do trabalho de nossa equipe, que se dedica diariamente a garantir direitos aos mais vulneráveis”, acrescentou.

Com novas unidades em construção e a ampliação do atendimento remoto, a Defensoria projeta encerrar 2025 com um recorde ainda maior, consolidando-se como um dos principais instrumentos de efetivação de direitos no Acre.