Defesa Civil alerta para tempestades e ventos fortes em SP até domingo

Todo o estado de São Paulo está em alerta para tempestades e ventos fortes, a partir desta sexta-feira (17/10) e até domingo (19/10), segundo a Defesa Civil. Durante o período, são esperadas pancadas de moderada a forte intensidade, queda de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões paulistas.

Os termômetros podem variar entre mínimas de 7°C e máximas de 34°C ao redor do território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.

A previsão também indica ventos de forte a muito forte intensidade ao longo de todo o litoral, o que pode causar ressacas, agitação marítima e risco para navegação de pequenas embarcações.

As chuvas podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos.

Alerta por regiões:

Região Metropolitana de São Paulo: mínima será de 11°C e a máxima de 26°C, com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos e granizo isolado.

mínima será de 11°C e a máxima de 26°C, com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos e granizo isolado. Baixada Santista: termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades.

termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades. Serra da Mantiqueira: temperaturas entre 7°C e 22°C, com possibilidade de granizo isolado.

temperaturas entre 7°C e 22°C, com possibilidade de granizo isolado. Região de São José dos Campos: temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de vento forte e descargas elétricas.

temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de vento forte e descargas elétricas. Litoral Norte: região com previsão de chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes, com temperaturas variando de 15°C e máxima de 27°C.

região com previsão de chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes, com temperaturas variando de 15°C e máxima de 27°C. Vale do Ribeira e região de Itapeva: mínima de 15°C e máxima de 26°C, com condições para tempestades isoladas.

mínima de 15°C e máxima de 26°C, com condições para tempestades isoladas. Regiões de Sorocaba e Campinas: temperaturas variam de 11°C a 23°C, com possibilidade de granizo.

temperaturas variam de 11°C a 23°C, com possibilidade de granizo. Regiões de Presidente Prudente e Marília: mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas.

mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas. Regiões de Bauru e Araraquara: entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.

entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas. Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto: entre 15°C e 33°C, com tempestades localizadas e possibilidade de granizo.

entre 15°C e 33°C, com tempestades localizadas e possibilidade de granizo. Regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto: mínima de 15°C e máxima de 34°C, com previsão de chuva e temporais isolados.

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura de São Paulo, associa a previsão com o avanço de uma frente fria vinda da Amazônia.

Frente fria

O final de semana na capital paulista deve ser marcado por chuva, vento e frio devido à propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. Segundo o (CGE), o sábado (18/10) deve ter chuvas variando de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h, elevando o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

A aproximação da frente fria começa a impactar a mudança do tempo a partir desta sexta-feira, favorecendo a ocorrência de pancadas isoladas de chuva durante a noite. O dia está previsto para começar com sol entre nuvens, porém com temperaturas em elevação.

No sábado, os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas de 26°C, com índices de umidade acima de 60%.