10/10/2025
Universo POP
Defesa Civil emite alerta severo de temporal para capital paulista

Escrito por Agência Brasil
A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo para temporal em todas as regiões da capital em razão da forte chuva que atinge a região no fim da tarde desta sexta-feira (10). O alerta foi enviado para todos os celulares que estão em áreas afetadas. 

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, não entrar em enxurradas, e redobrar o cuidado em locais com histórico de deslizamentos. Também orienta as pessoas a ficarem afastadas de janelas durante as tempestades, e a não se abrigar sob árvores ou coberturas metálicas em caso de raios e ventos fortes. 

“A intensidade das chuvas varia entre moderada e forte e se espalharam pela cidade. Imagens do radar meteorológico do Centro do Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte na zona leste, principalmente nas subprefeituras da Mooca, Penha, Aricanduva, Formosa e Vila Prudente”, destaca em nota o CGE. 

De acordo com o centro, a previsão é que as chuvas diminuam até a noite. 

Neste sábado (11), as temperaturas devem entrar em gradativa elevação e variar entre mínimas de 15°C e máximas que podem chegar aos 25°C. No decorrer da tarde, as chuvas devem retornar na forma de pancadas isoladas na Grande São Paulo.

