13/10/2025
Defesa de Bolsonaro diz que crises de soluço pioraram e pede visita de médica

Escrito por Portal Leo Dias
A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorize a entrada da médica Marina Grazziotin Pasolini na casa do ex-mandatário. Segundo o pedido, Bolsonaro teve um agravamento nas crises de soluço.

“O ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito”, dizem os advogados.

O pedido foi enviado ao STF na sexta-feira (10/10), mas entrou no sistema da Suprema Corte somente nesta segunda. Moraes ainda não respondeu a petição.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto, e já fez diversos pedidos para visitas médicas em função de crises de soluço. Em setembro, o ex-presidente foi levado às pressas para o hospital com pressão baixa, vômitos e crise de soluço.

