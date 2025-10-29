Defesa de Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Nelson Piquet e políticos

A defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele possa receber o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, em sua residência, além de alguns políticos. O pedido foi protocolado na última terça-feira (28/10).

Os advogados também pediram permissão para que o condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe receba os deputados Alberto Fraga (PL-DF), Altineu Côrtes (PL-RJ) e Gustavo Gayer (PL-GO), do dirigente do PL Alexandre Paulovich Pitolli e de seu irmão, Renato Bolsonaro.

“O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionante”, justificou a defesa ao Supremo.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o dia 4 de agosto deste ano de 2025. Além da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, ele também foi condenado por liderar uma organização criminosa. No início desta semana, os advogados apresentaram recurso ao Supremo Tribunal Federal para reverter a condenação de quase 30 anos de prisão imposta pela Primeira Turma no processo sobre a trama golpista.

A defesa declarou que a decisão contém “profundas injustiças” e pede que os ministros reconsiderem a condenação ou reduzam a pena. O recurso será analisado em plenário virtual pela Primeira Turma, entre 7 e 14 de novembro deste ano.