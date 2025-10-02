defesa-de-bolsonaro-pede-que-moraes-autorize-contato-por-telefone

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere o contato via telefone entre advogados e cliente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e está proibido de usar o telefone.

Os advogados, no entanto, mesmo diante da restrição, argumentam que a falta de contato com a defesa via telefone prejudica o exercício da ampla defesa. Como alguns dos defensores moram em São Paulo, a justificativa é que as constantes conversas presenciais tornam o processo caro e menos célere.

Bolsonaro está liberado para falar com seus advogados sem autorização prévia, mas só pode se comunicar pessoalmente. Outros visitantes que desejem falar com o ex-presidente, por exemplo, precisam pedir autorização para o relator do processo no STF para o encontro.

Bolsonaro, hoje, deve seguir cautelares junto à prisão domiciliar. Veja:

Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos, da família e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF.

Proibição expressa de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens durante as visitas.

Proibição de uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Manutenção expressa das proibições anteriores de manter contatos com embaixadores e autoridades estrangeiras, bem como de utilização de redes sociais, direta ou indiretamente por terceiros.

Além do pedido para a comunicação via telefone somente com a defesa, os advogados ainda pediram a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, no âmbito de ação que investiga ele e o filho Eduardo Bolsonaro por coação. Embora a PGR tenha denunciado Eduardo, não incluiu Jair no documento.

O argumento da defesa é que a prisão não se sustenta sem denúncia formal contra Jair Bolsonaro.