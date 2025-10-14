Defesa de Buzeira diz que não há provas de envolvimento em atividades ilícitas

O influenciador Bruno Alessander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, foi preso nesta terça-feira (14/10), durante uma operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, junto com o empresário Rodrigo Morgado. A defesa do criador de conteúdo se manifestou alegando que não há provas que comprovem o envolvimento de Buzeira com qualquer atividade ilícita e apontou que o mesmo é “trabalhador”.

Em um comunicado enviado à reportagem do portal LeoDias, o advogado criminalista Jonas Reis afirmou que ainda não teve acesso integral aos autos da operação “Narco Bet”, pela qual o influenciador teve sua prisão preventiva decretada.

Buzeira gasta R$ 1 milhão na Mega da Virada Foto/Instagram Buzeira compartilhou alguns dos itens que ganhou

O mesmo apontou ainda que é “prematuro” qualquer julgamento á Bruno, visto que o mesmo é “trabalhador, possui residência fixa, fonte de renda lícita e atua há anos de forma pública e transparente nas redes sociais, sendo reconhecido”.

“A defesa confia no pleno esclarecimento dos fatos e na Justiça brasileira, reafirmando que não há, até o presente momento, qualquer elemento concreto que comprove envolvimento do influenciador em atividades ilícitas”, alegou o advogado, reiterando ainda que deve-se presumir a inocência do investigado até que tenha o julgamento final do processo.

Ao todo, a operação da Polícia Federal emitiu 11 mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. As apurações indicam que o grupo utilizava apostas esportivas online (bets) e criptomoedas para movimentar grandes quantias de dinheiro e mascarar a origem ilícita dos valores, que advém do tráfico de drogas.

Leia a nota na íntegra: