04/10/2025
Defesa de Cassie Ventura se manifesta sobre sentença de Diddy: “A verdade venceu”

Escrito por Portal Leo Dias
defesa-de-cassie-ventura-se-manifesta-sobre-sentenca-de-diddy:-“a-verdade-venceu”

Após a condenação de Sean “Diddy” Combs a 4 anos e 2 meses de prisão por duas acusações de transporte para fins de prostituição, nesta sexta-feira (3/10), o time jurídico de Cassie Ventura se manifestou de forma contundente sobre o caso. Em nota oficial, os advogados destacaram que, embora a sentença represente um passo importante no reconhecimento dos crimes, ela está longe de reparar os danos emocionais e psicológicos causados à artista. A defesa afirmou ainda que a decisão “reconhece o impacto profundo” que todo o processo teve na vida de Cassie e de outras possíveis vítimas do rapper.

No comunicado, os representantes da cantora ressaltaram a coragem de Cassie ao expor sua história e enfrentar um dos nomes mais influentes da indústria musical. Segundo eles, a artista mostrou “força e dignidade” ao longo de toda a investigação, contribuindo para que casos de abuso e manipulação envolvendo figuras poderosas viessem à tona. A equipe também destacou que Cassie continua focada em sua recuperação, cercada de apoio da família, amigos e fãs que a acompanham desde o início dessa batalha judicial.

Reprodução: YouTube/News 12
Diddy em entrevista; rapper deve cumprir pouco mais de 4 anos de prisãoReprodução: YouTube/News 12
Reprodução: YouTube/Vogue
Diddy e Cassie Ventura no Met Gala 2015Reprodução: YouTube/Vogue
Reprodução: CNN
Vídeo exclusivo da CNN mostra momento em que Diddy chuta Cassie VenturaReprodução: CNN

O veredito é resultado de meses de um julgamento cercado de expectativa e atenção da mídia internacional. Durante as audiências, Cassie atuou como testemunha-chave, relatando com detalhes episódios de controle, coerção e violência física e psicológica supostamente cometidos por Diddy. Esses depoimentos foram decisivos para a condenação do produtor musical em duas das cinco acusações apresentadas, reforçando a gravidade das denúncias e a necessidade de responsabilização.

Apesar de manter discrição em suas redes sociais desde a decisão, Cassie se pronunciou brevemente por meio de sua equipe, afirmando que espera que o caso sirva de exemplo e incentive outras mulheres a denunciarem abusos. Já seus advogados reforçaram que a sentença não apaga o sofrimento vivido, mas representa uma vitória simbólica em meio a uma estrutura ainda desigual. “O público viu a verdade. E a verdade venceu, ainda que parcialmente”, concluiu o comunicado.

