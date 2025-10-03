Defesa de Fernando Sampaio detona Gaby Spanic e diz que acusação é “jogo sujo”

A briga entre Gaby Spanic e Fernando Sampaio em “A Fazenda 17” ganhou um novo e explosivo capítulo fora do confinamento. Após a equipe da atriz anunciar que tomará medidas legais contra o ator por supostas atitudes xenofóbicas e ofensivas, o time do ator se pronunciou e rebateu duramente, classificando a postura de Gaby como uma manobra estratégica para ganhar o apoio do público e prejudicar a permanência do rival no reality.

Em uma nota de esclarecimento enviada ao portal LeoDias, a defesa do peão minimiza a seriedade das acusações. O Dr. Márcio Vilas Bôas, que assina o material, afirma categoricamente que as discussões na casa “nem de longe” podem ser consideradas crime de xenofobia.

Gaby Spanic e Fernando Sampaio
A Fazenda 17 Gaby desestabiliza Fernando; Resta Um termina em mágoa e lágrimas
Fernando durante a briga com Tàmires
Fernando Sampaio impõe novas regras na despensa de "A Fazenda 17"
Fernando Sampaio, "A Fazenda 17"
Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam "A Fazenda 17″

O advogado destaca que o pronunciamento da equipe da estrela venezuelana é “genérico” e não esclarece quais medidas seriam tomadas, limitando-se a “supor” ofensas. “Apenas o crivo do poder judiciário teria condições de dar tal interpretação… o que não é o caso, não passando assim de meras ilações distantes de uma realidade”, pontua a defesa do ator.

A nota de esclarecimento não poupa críticas à postura da artista. A equipe de Fernando Sampaio afirma ter “plena convicção” de que a crise de Gaby Spanic é uma tática de jogo visando à eliminação do ator. Ao comentar as declarações de Gaby de que se sente “vulnerável” e que pedirá medidas legais, a defesa argumenta: “O reality é um jogo a ser encenado pelos participantes com o objetivo de se chegar ao grande prêmio”.

Defesa de Fernando Sampaio alega interesses de Gaby Spanic com suposta estratégia

A defesa vai além, sugerindo que a manobra da atriz tem o objetivo de ganhar engajamento e eliminar o rival, cuja participação tem alcançado “grande relevância e notoriedade”. “Apesar de suas declarações extremando sua situação… podemos afirmar que faz parte de suas estratégias e alianças se posicionar contra Fernando com o intuito de eliminar esse”, diz o comunicado, resumindo o episódio a uma “visão do jogo para lhe proporcionar engajamento”.

Para concluir, a equipe de Fernando Sampaio reitera que reconhece e admira a “trajetória virtuosa de Gaby Spanic”, mas se coloca à disposição para mais esclarecimentos, mantendo a convicção de que nenhuma conduta indevida foi cometida.