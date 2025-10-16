defesa-diz-onde-ex-noivo-estava-na-hora-do-flagra-na-casa-de-padre

O ex-noivo da jovem de 21 anos flagrada com o padre Luciano Braga Simplício (foto em destaque), de 39 anos, na casa paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), afirmou, por meio de sua defesa, que estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul quando o vídeo foi gravado.

As imagens viralizaram nas redes sociais e se tornaram alvo de uma operação policial deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (16/10). Segundo a defesa, o homem não participou nem tinha conhecimento da gravação, e foi surpreendido pela repercussão nacional do caso.

A defesa afirmou que o episódio representa uma “quebra de confiança e desrespeito moral”. “Os acontecimentos que vieram a público tiveram origem em atitudes profundamente reprováveis, marcadas pela quebra de confiança, pelo desrespeito e pela ausência de qualquer senso de responsabilidade moral ou religiosa. A conduta dos envolvidos afrontou valores essenciais não apenas de um relacionamento, mas também de uma comunidade inteira, que se viu traída por quem deveria agir com retidão e exemplo”, diz o comunicado.

A nota ainda ressalta que as consequências “ultrapassaram o âmbito pessoal”, atingindo famílias, amizades e a fé de pessoas que assistiram às imagens “consternadas”.

Operação e alvos

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu quatro mandados de busca e apreensão domiciliar nesta quinta-feira (16/10) em Nova Maringá. As ações fazem parte da investigação que apura a divulgação indevida de imagens íntimas da jovem, gravadas durante o episódio que envolveu o padre.

A coluna apurou, com exclusividade, que os alvos da operação são o pai do noivo da jovem, dois amigos do casal e a mulher de um desses amigos.

Os nomes dos investigados, no entanto, ainda não foram divulgados oficialmente.

As ordens foram expedidas pela Justiça de São José do Rio Claro (MT) e cumpridas com apoio da Delegacia de Tapurah. O objetivo é apreender celulares, computadores, pen drives e outras mídias que possam conter cópias dos vídeos.

Crimes investigados

O inquérito policial investiga os crimes de constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio qualificada, dano qualificado, exposição da intimidade e dano psicológico.

De acordo com a polícia, a vítima entrou em estado de choque durante a gravação, que foi realizada à noite, mediante violência e participação de mais de três pessoas.

Após a viralização das imagens, a família da jovem procurou a Polícia Civil e denunciou o caso. O delegado Franklin Aves, responsável pela investigação, representou pelas medidas de busca e apreensão.

Memória

O episódio ocorreu no sábado (11/10), quando o padre Luciano Braga Simplício foi flagrado na casa paroquial com a noiva de um fiel, vestida de baby-doll.

O vídeo, gravado pelo pai do noivo, mostra o religioso apenas de short, enquanto a mulher chora e tenta se esconder embaixo da pia do banheiro.

Após o flagrante, o padre enviou áudios a fiéis da paróquia dizendo que não houve contato íntimo, e que a jovem teria ido ao local apenas para trocar de roupa e tomar banho.

A Diocese de Diamantino confirmou que instaurou uma investigação canônica para apurar a conduta do sacerdote. “Todas as medidas previstas pelo direito canônico estão sendo adotadas, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus”, informou a instituição.