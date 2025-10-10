Deive Leonardo inaugura sede do Ecossistema e marca novo tempo de fé em Joinville, SC

Joinville (SC) foi tomada por um clima de fé, celebração e emoção entre os dias 6 e 8 de outubro de 2025, durante a inauguração da sede do Ecossistema, projeto idealizado pelo evangelista Deive Leonardo. O espaço, concebido com oração e propósito, representa mais do que uma construção física — é o nascimento de um novo tempo para o ministério, que vem impactando milhões de vidas no Brasil e no exterior.

O evento reuniu convidados, líderes, empresários e amigos do evangelista em uma programação marcada por momentos de louvor, consagração e comunhão, simbolizando o início de uma nova etapa da Associação Evangelística Deive Leonardo.

No primeiro dia de inauguração, o Ecossistema abriu suas portas para empresários e parceiros de propósito, entre eles os arões:

Bruno Avelar, João Brasio, Adriano Castilhos, Rafael Marcos, Pedro Brair, Cintia Ziegler, David Martins, Marcus Vinicius, Marcelo Prado, Luiz Santiago, Cleber Lima, Marcio Menegatti, Domingos Mantelli, Jefferson Araujo e Fernando Busato.

Além deles, estiveram presentes amigos empresários, como Douglas Nascimento (NonStop), Carlos Roberto (Ingresso Digital) e Fábio Lacerda.

O segundo dia foi de celebração interna, reunindo toda a equipe do Ecossistema em um encontro de gratidão e renovação do compromisso com a missão que o ministério carrega.

Nos terceiro e quarto dias de inauguração, o espaço recebeu pastores e amigos que caminham com Deive desde o início, entre eles os pais do evangelista, Amilton e Luciane Martins, além de Pr. Mac Anderson, Pr. Marcio Batista, Pr. Thiago Bonze, Pr. Clovis José Pontes, Pr. Auzias, Pr. Geraldinho Júnior, Pr. Natanael Melo, Bispa Sônia Hernandes e Bispa Fernanda Hernandes.

Também marcaram presença Guilherme Batista, Maikon Bremen (empresário e dono do restaurante onde Deive gravou sua primeira série), Tiago Zanini (Febracis), Domingos e Erica Mantelli (médicos), Biah Rodrigues Fakri e Patrícia Leal (empresária e CEO da Rede Girafas e Barra Velha Alimentos).

No quinto dia, o evento contou com a presença de autoridades políticas e representantes da esfera pública, como Rejane Gambin, vice-prefeita de Joinville, e Kennedy Nunes, secretário de Estado da Casa Civil, que representou o governador Jorginho Mello.

Com arquitetura moderna, ambientes acolhedores e propósito espiritual profundo, o Ecossistema foi pensado para ser um centro de fé, aprendizado e conexão, abrigando encontros, estudos e eventos voltados ao crescimento pessoal e espiritual.

Para Deive Leonardo, a nova sede é um marco de continuidade e expansão da missão: “Este lugar nasceu para servir, inspirar e lembrar que Deus continua escrevendo histórias por meio de nós”, destacou o evangelista durante a inauguração.

A entrega do espaço consolida Joinville, em Santa Catarina, como o coração pulsante de um projeto que une estrutura, propósito e fé, reafirmando o compromisso do ministério em levar a mensagem de Cristo e transformar vidas de forma duradoura e verdadeira.