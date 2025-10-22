Deixem Luiz Fux em paz: ele só divergiu. Desde quando isso é crime?

Desde que se tornou voz dissonante na Primeira Turma do STF, por ter absolvido Jair Bolsonaro e outros acusados de participar da “trama golpista”, Luiz Fux começou a ser tratado como pária pelos seus colegas.

O decano do tribunal, Gilmar Mendes, que nem faz parte da Primeira Turma, espinafrou Luiz Fux, dizendo que ele era “figura lamentável”.

Está certo que o STF é um tribunal nativo, e todos sabemos que as instituições nativas têm códigos de graça e elegância bastante peculiares e distantes daqueles em vigor há séculos nos países civilizados.

Dou exemplo. Xingar os pares em público e no privado e plantar notinhas contra colegas na imprensa, assim como falar fora dos autos e antecipar votos em entrevistas, é prática comum no Supremo do nosso Brasil brasileiro.

O próprio decano, quando ainda não era decano, ouviu de Luís Roberto Barroso, hoje aposentado, que ele era “uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia”.

Felizmente, e bem de acordo com o caráter nacional, ambos restabeleceram uma convivência marcada pela troca de gentilezas e pelo cumprimento de objetivos comuns, como o de lutar contra os invasores estrangeiros.

Leia também

No caso de Luiz Fux, porém, há uma novidade: os demais integrantes da Primeira Turma, além do decano, simplesmente não toleram que o ministro tenha divergido deles e se recusado a participar do que era para ser unanimidade.

Parece até que Luiz Fux praticou crime de lesa-majestade, embora vivamos em uma República e, portanto, a tipificação não faça parte do nosso ordenamento jurídico.

Juízes votam segundo a interpretação que dão à lei, jamais contra ela (tal era o antigo costume, pelo menos), baseados em provas produzidas pelas partes.

Eles podem divergir na interpretação legal e quanto ao acolhimento dessas provas, sem que isso signifique traição ou mínimo desrespeito aos que proferem sentenças opostas.

Onde está escrito que juízes de um colegiado têm de seguir o relator e os demais companheiros? Na Constituição, não está, e essa regra, ao que parece, não consta daquela que passou a ser a lei maior do país, em 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news: o regimento do próprio STF.

Se o STF continua a ser tribunal e não virou partido político para punir quem não se junta à maioria que se pretende unanimidade, por que Luiz Fux está sendo desmoralizado e ostracizado?

O ministro está tão vexado, coitado, que pediu para sair da Primeira Turma e ir para a Segunda, onde espera respirar ares melhores, apesar de nela estar o decano, que o chamou de “figura lamentável”. É quase um refugiado.

Deixem Luiz Fux em paz, nobres ministros, ele só fez uso das suas atribuições de juiz e divergiu. Isto aqui é ou não é uma democracia? Não estamos todos defendendo o Estado Democrático de Direito? Pois então.