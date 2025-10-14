14/10/2025
Delegado da PF sobre operação que prendeu Buzeira: “Foi um sucesso”

Escrito por Metrópoles
delegado-da-pf-sobre-operacao-que-prendeu-buzeira:-“foi-um-sucesso”

A Polícia Federal (PF) classificou os resultados da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14/10), que teve como alvo o influenciador digital Alexssander Souza Silva (foto em destaque), o Buzeira, como um “sucesso”.

O delegado da Polícia Federal Marcelo Maceira explicou que a ação policial é um desdobramento da Operação Narco Vela, que ocorreu em abril deste ano e teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes a partir do litoral brasileiro via equipamentos satelitais e embarcações capazes de atravessar o oceano, como barcos e veleiros.

“Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão. O objetivo, hoje, foi desarticular o esquema de lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas.”

Maceira destacou que a ação culminou no bloqueio de mais de R$ 630 milhões. “Esse é o grande foco da PF hoje, a desarticulação e a descapitalização das organizações de drogas e, nesse sentido, a operação foi um sucesso”, declarou.

A prisão do influencer

Buzeira foi preso por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas que movimentou cerca de R$ 630 milhões.

A ação faz parte da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14/10), que apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar dinheiro do tráfico.

Segundo fontes da investigação, Buzeira teria atuado como figura de fachada para movimentações financeiras, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar transações suspeitas no setor de apostas e rifas virtuais.

Ligado a veleiro com toneladas de cocaína e ao PCC

A PF revelou que recebeu R$ 19,7 milhões de um empresário investigado por enviar três toneladas de cocaína para a Europa

O dinheiro foi recebido por uma empresa dele, a Buzeira Digital e enviado por Rogério Morgado, que, segundo a PF, foi o responsável por enviar, em 2023, um veleiro carregado com três toneladas de cocaína para a Europa. O empresário é apontado como líder da organização criminosa.

A embarcação, de nome Lobo IV, foi apreendida entre o arquipélago de Cabo Verde e as Ilhas Canárias pela Marinha dos Estados Unidos. O episódio deu origem à Operação Narco Vela, que investigou como o Primeiro Comando da Capital (PCC) montou um esquema de compra e preparação de barcos para enviar drogas a outros países.

