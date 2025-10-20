20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Delegado é condenado por liderar extorsão de empresários em SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
delegado-e-condenado-por-liderar-extorsao-de-empresarios-em-sp

Um delegado da Polícia Cvil paulista foi condenado, nessa sexta-feira (17/10), a mais de 29 anos de prisão por integrar um grupo criminoso que extorquia empresários da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ainda cabe recurso.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), José Clésio Silva de Oliveira Filho é apontado como líder do grupo, composto por policiais civis, guardas municipais, servidores públicos, advogados e particulares que atuavam de forma irregular na delegacia da cidade. Por isso, o agente recebeu a maior condenação.

Leia também

Além dos anos de pena, os réus condenados perderam seus respectivos cargos públicos e deverão indenizar as vítimas em mais de R$ 600 mil, além de pagar R$ 10 milhões por dano moral coletivo ao Fundo do Estado de São Paulo.

A Justiça também determino que os valores obtidos após o bloqueio de bens dos réus devem ser usados para ressarcir os prejuízos causados às vítimas e à coletividade. “A sentença ainda destacou que as condutas dos condenados abalaram a credibilidade da Polícia Civil”, diz o MPSP.

Extorsões

  • De acordo com a promotoria, as investigações apontam que o grupo criminoso realizava incursões policiais sem autorização judicial, apreendendo mercadorias de empresas legítimas sob falsas alegações de crimes.
  • Em seguida, os réus exigiam quantias elevadas das vítimas para evitar eventuais prisões. Para isso, contavam com a intermediação de advogados, que, invés de defender os clientes, fomentavam os crimes praticados pelos servidores públicos.
  • A quadrilha foi descoberta e presa durante a Operação Chicago, deflagada em março de 2024. 13 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão foram cumpridos na ocasião.
  • Os réus foram condenados a partir de uma denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost