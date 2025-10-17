Delegado que espancou advogado em blitz é condenado por tortura. Veja

A Justiça de São Paulo condenou o delegado João Fernando Pauka Rodrigues pelo crime de tortura, cometido contra o advogado Eduardo de Oliveira Leite em novembro de 2024. Na ocasião, o delegado espancou o advogado com múltiplas agressões, após a vítima furar uma blitz na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo.

Rodrigues foi condenado a três anos e quatro meses em regime inicial aberto e ao pagamento de uma indenização de R$ 35 mil por danos materiais (referentes a gastos médicos e tratamento particular) e R$ 15 mil por danos morais (considerando o sofrimento, a prisão indevida, a exposição vexatória e os danos psicológicos).

O advogado Eduardo de Oliveira Leite foi agredido por delegado e PMs

Delegado chutou cabeça de vítima, já rendida no chão

O delegado João Fernando Pauka Rodrigues foi denunciado por tortura

O juiz responsável pela decisão, Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior, da 1ª Vara da Comarca, embasou a condenação na comprovação da autoria delitiva e na caracterização dos elementos objetivos e subjetivos do crime de tortura, como o intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, com dolo específico de aplicar castigo pessoal.

Leite foi alvo de chutas na cabeça e socos no rosto, enquanto estava algemado, de bruços, entre a calçada e a rua em onde foi abordado. Ele permaneceu nesta posição por cerca de 12 minutos, quando foi levado ao Plantão Policial e indiciado por embriaguez ao volante, resistência, desacato e tentativa de homicídio.

Veja vídeo das agressões:

Como o crime aconteceu