delegado-relata-frieza-de-adolescentes-que-roubaram-e-mataram-isaac:-“estavam-rindo”

Dos sete adolescentes apreendidos e identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apenas três participaram diretamente do latrocínio que tirou a vida de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, de 16 anos.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (17/10), na quadra 112 da Asa Sul. Todos os envolvidos são moradores do Paranoá e do Itapoã.

A coluna Na Mira conversou com o delegado Rodrigo Larizzatti, que estava de plantão na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DCA I) no dia do crime. Ele detalhou a investigação e relatou a frieza dos jovens ao serem apreendidos. “Eles caçoam da lei e das vítimas. Não demonstram empatia nem arrependimento”, afirmou Larizzatti.

Na delegacia, os adolescentes foram apelidados por agentes como “demônios mirins” diante da frieza demonstrada. Apenas um deles se preocupou em perguntar se Isaac havia morrido.

“Os demais riam, debochavam, trocavam olhares de zombaria. Foi chocante”, relatou o delegado Rodrigo Larizzatti.

Plano de assalto foi definido no caminho

Em depoimento, os adolescentes contaram que foram à Asa Sul inicialmente para encontrar uma menina. No trajeto, no entanto, decidiram cometer assaltos. Cerca de 30 minutos antes do ataque que terminou na morte de Isaac, o grupo tinha abordado outra vítima com a mesma estratégia.

“Eles se aproximavam fingindo pedir a senha do Wi-Fi para rotear a internet. Era o pretexto para iniciar o assalto”, explicou o delegado. “Era uma prática recorrente do grupo”, completou.

Latrocínio: faca, roubo e fuga

Durante o crime, um dos adolescentes — que já havia sido apreendido anteriormente por tráfico de drogas — usou uma faca para ameaçar as vítimas.

Enquanto isso, outros dois comparsas invadiram a quadra de vôlei e furtaram os celulares deixados sobre os chinelos por garotos que jogavam no local.

Isaac reagiu ao perceber o roubo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem corre atrás dos criminosos e entra em luta corporal com um deles.

Nas imagens, ele tenta fugir por uma área de mata, mas retorna ferido e cai no chão, onde foi socorrido.

Após o crime, os três diretamente envolvidos fugiram e se reencontraram com os outros quatro adolescentes. Todos foram capturados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e conduzidos à DCA.

Todos apreendidos e à disposição da Justiça

Os sete adolescentes foram autuados, encaminhados à NAC (Unidade de Apreensão) e seguem à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Sete adolescentes foram apreendidos

Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Caso aconteceu nesta sexta-feira

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

