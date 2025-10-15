15/10/2025
Dembélé exige aumento após ser eleito melhor do mundo e pressiona diretoria do PSG

Escrito por Portal Leo Dias
A conquista da Bola de Ouro de 2025 por Ousmane Dembélé pode gerar um novo dilema nos bastidores do Paris Saint-Germain. Segundo o canal francês RMC Sports, o atacante, que tem contrato vigente até 2028, passou a exigir um reajuste salarial expressivo após ser eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

Pedido de valorização após prêmio individual

De acordo com a publicação, Dembélé entende que o reconhecimento obtido com a Bola de Ouro deve ser acompanhado de uma valorização contratual. O jogador foi um dos pilares do PSG e da seleção francesa na temporada 2024/25, o que, na visão de seu estafe, justificaria um salário compatível com o novo status.

O pedido, no entanto, coloca o clube em uma situação delicada. A diretoria parisiense avalia o impacto financeiro de uma eventual renegociação e o risco de abrir exceção na estrutura salarial atual.

Posição firme da diretoria

Antes mesmo da cerimônia de premiação realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, o dirigente Luís Campos, responsável pela gestão esportiva do PSG, já havia sinalizado que a política do clube não mudaria diante de pressões individuais.

“A estabilidade do PSG não vai mudar em função de um jogador que quer ser diferente. O clube vai se proteger”, afirmou Campos.

A declaração reforça a intenção do clube de manter o controle orçamentário, mesmo diante de conquistas individuais que aumentem a visibilidade e o valor de mercado de seus atletas.

Clima de cautela em Paris

Fontes próximas ao jogador relatam que Dembélé segue comprometido com o projeto esportivo do PSG, mas espera um reconhecimento proporcional ao desempenho recente. O clube, por sua vez, busca uma solução que preserve o equilíbrio financeiro e evite repercussões internas, já que qualquer aumento fora do padrão pode gerar novas demandas de outros atletas.

Com contrato até 2028 e prestígio elevado após a temporada histórica, Dembélé e o PSG entram agora em um período de negociações cautelosas que podem definir o rumo da relação entre o jogador e o clube nos próximos anos.

