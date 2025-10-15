15/10/2025
Dembélé pede aumento e deixa PSG em situação delicada; entenda
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”

Dembélé pede aumento e deixa PSG em situação delicada; entenda

dembele-pede-aumento-e-deixa-psg-em-situacao-delicada;-entenda

Eleito o Bola de Ouro da última temporada, Osmane Dembélé quer maior reconhecimento no PSG. Segundo o RMC Sports, da França, o atacante pediu um aumento salarial ao clube após a conquista do prêmio entregue pela France Football.

Dembélé entrou para seleta lista de jogadores que conquistaram a Champions League, a Copa do Mundo e a Bola de Ouro

Dembélé foi o ganhador da Bola de Ouro

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images2 de 3

Dembélé entrou para seleta lista de jogadores que conquistaram a Champions League, a Copa do Mundo e a Bola de Ouro

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images3 de 3

Dembélé teve 73 votos para melhor do mundo

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images

Dembélé tem contrato com o PSG até 2028 e pediu um aumento no seu vencimento devido à importância no time e láurea individual recebida pela última temporada. A exigência do atacante não teria sido recebida com bons olhos pela diretoria do time parisiense, comandada por Luís Campos.

Em 2024/25, o atacante foi peça chave na conquista do título inédito da Champions League com o PSG. Ele também foi campeão francês e da Copa da França com o clube na temporada.

O PSG busca manter a folha salarial equilibrada. Na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, antes do resultado oficial, Campos já havia deixado claro que a estabilidade financeira do clube seria a prioridade, independente de vitória de Dembélé.

“A estabilidade do PSG não vai mudar em função de um jogador que quer ser diferente. O clube vai se proteger”

