27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta

Demi Lovato sairá em turnê pelos EUA com Adéla, que quase entrou no Katseye

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
demi-lovato-saira-em-turne-pelos-eua-com-adela,-que-quase-entrou-no-katseye

Após ser aclamada pelo seu novo álbum, “It’s Not That Deep”, Demi Lovato já anunciou a primeira fase de sua próxima turnê nesta segundA (27/10). A diva pop colocará o pé na estrada em abril de 2026 nos Estados Unidos, e a atração de abertura chamou a atenção dos fãs. Será Adéla, a cantora eslovaca que foi destaque no “Pop Star Academy”, exibido na Netflix, e quase entrou na girlband Katseye.

“Eu sou a mais animada e honrada do mundo. Demi, lembro-me de ter nove anos e de pular pelo meu quarto para ‘Give Your Heart a Break’… Ainda sou aquela menininha, mas agora vou poder saltar no teu palco. Você não vai se arrepender disso, vou te deixar orgulhosa”, escreveu Adéla nas redes sociais.

Veja as fotos

Divulgação
Adéla foi destaque no “Pop Star Academy”, da Netflix, e agora brilha em carreira soloDivulgação
Crédito: Reprodução Instagram @ddlovato
Agenda da nova turnê de Demi Lovato nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @ddlovato
Reprodução Instagram @ddlovato
Novo álbum de Demi Lovato, “It’s Not That Deep”, foi lançado em 24 de outubroReprodução Instagram @ddlovato
Crédito: Reprodução Instagram @ddlovato
Novo álbum de Demi Lovato, “It’s Not That Deep”, foi lançado em 24 de outubroCrédito: Reprodução Instagram @ddlovato
Reprodução / Instagram (@demilovato)
Novo álbum de Demi Lovato, “It’s Not That Deep”, foi lançado em 24 de outubroReprodução / Instagram (@demilovato)

Leia Também

A artista eslovaca de 21 anos foi revelada ao mundo no reality da Netflix que formou o Katseye, composto por seis integrantes. Apesar de Adéla ser um destaque no canto e na dança dentro do programa, ela acabou eliminada na etapa de sobrevivência. Em carreira solo, a jovem tem ganhado cada vez mais espaço, o que a fez assinar contrato com a Universal Music. Em agosto, ela lançou seu EP de estreia, “The Provocateur”, que conta com os hits “Superscar” e “SexOnTheBeat”.

A turnê de Demi começará no dia 8 de abril do ano que vem, em Charlotte, na Carolina do Norte, e terminará em 25 de maio, em Houston, no Texas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost