Demi Lovato sairá em turnê pelos EUA com Adéla, que quase entrou no Katseye

Após ser aclamada pelo seu novo álbum, “It’s Not That Deep”, Demi Lovato já anunciou a primeira fase de sua próxima turnê nesta segundA (27/10). A diva pop colocará o pé na estrada em abril de 2026 nos Estados Unidos, e a atração de abertura chamou a atenção dos fãs. Será Adéla, a cantora eslovaca que foi destaque no “Pop Star Academy”, exibido na Netflix, e quase entrou na girlband Katseye.
“Eu sou a mais animada e honrada do mundo. Demi, lembro-me de ter nove anos e de pular pelo meu quarto para ‘Give Your Heart a Break’… Ainda sou aquela menininha, mas agora vou poder saltar no teu palco. Você não vai se arrepender disso, vou te deixar orgulhosa”, escreveu Adéla nas redes sociais.
Veja as fotos
Leia Também
A artista eslovaca de 21 anos foi revelada ao mundo no reality da Netflix que formou o Katseye, composto por seis integrantes. Apesar de Adéla ser um destaque no canto e na dança dentro do programa, ela acabou eliminada na etapa de sobrevivência. Em carreira solo, a jovem tem ganhado cada vez mais espaço, o que a fez assinar contrato com a Universal Music. Em agosto, ela lançou seu EP de estreia, “The Provocateur”, que conta com os hits “Superscar” e “SexOnTheBeat”.
A turnê de Demi começará no dia 8 de abril do ano que vem, em Charlotte, na Carolina do Norte, e terminará em 25 de maio, em Houston, no Texas.