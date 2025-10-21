Demissão? Globo abre o jogo sobre situação de Caco Barcellos

O jornalista Caco Barcellos foi alvo de rumores nas redes sociais nesta segunda-feira (20/10) e motivou várias especulações na web de que ele teria pedido demissão da TV Globo. Uma notícia compartilhada no X, antigo Twitter, apontava que o veterano, que está na emissora desde 1982, teria pedido demissão por causa de um problema de saúde.

O post alegava que Caco teria passado por uma delicada cirurgia na coluna e que enfrentava problemas de mobilidade, o que impediria o retorno dele para comandar o Profissão Repórter. O texto alegava ainda que alguns programas inéditos com ele já teriam sido gravados.

Em meio às especulações, a TV Globo se pronunciou e negou qualquer saída do jornalista e afirmou que ele segue no comando do Profissão Repórter. O programa, contudo, passará por mudanças para 2026 e será exibido como um quadro do Fantástico, segundo informou o Notícias da TV.

Além disso, a emissora esclareceu que o episódio do programa que será exibido na semana que vem ainda nem foi gravado, como dizia o texto, e que será gravado “naturalmente”.

Ainda segundo a assessoria da TV Globo, as mudanças envolvendo o Profissão Repórter serão por conta das diversas coberturas do ano de 2026 como a Copa do Mundo, as eleições e as exibições de realities e as novelas. Por isso, o programa terá uma temporada especial mais curta e dará nome a dois quadros do Fantástico.