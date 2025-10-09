Demitido do Watford, relembra trajetória de Pezzolano no Cruzeiro

Demitido nesta semana de maneira precoce pelo Watford, Paulo Pezzolano teve papel importante no retorno do Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro. O português comandou a equipe em 2022 na campanha do Série B até o início de 2023, onde deixou o cargo após ser eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro.

Pela Raposa, o uruguaio realizou 63 jogos, sendo 34 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Com isso, o seu aproveitamento pela equipe mineira foi de mais de 60%.

Depois do time brasileiro, Paulo Pezzolano treinou o Valladolid, onde ficou de abril de 2023 até dezembro de 2024. Pelo Watford, o treinador ficou de maio de 2025 até esta semana.