09/10/2025
Universo POP
Demitido do Watford, relembre trajetória de Pezzolano no Cruzeiro

Escrito por Metrópoles
demitido-do-watford,-relembre-trajetoria-de-pezzolano-no-cruzeiro

Demitido nesta semana de maneira precoce pelo Watford, Paulo Pezzolano teve papel importante no retorno do Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro. O português comandou a equipe em 2022 na campanha do Série B até o início de 2023, onde deixou o cargo após ser eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro.

Leia também

Pela Raposa, o uruguaio realizou 63 jogos, sendo 34 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Com isso, o seu aproveitamento pela equipe mineira foi de mais de 60%.

Depois do time brasileiro, Paulo Pezzolano treinou o Valladolid, onde ficou de abril de 2023 até dezembro de 2024. Pelo Watford, o treinador ficou de maio de 2025 até esta semana.

ContilNet Notícias

