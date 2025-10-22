Demon Slayer: como links maliciosos têm roubado dados de fãs de anime

Animes como Naruto, Demon Slayer e Attack on Titan estão sendo usados por criminosos digitais para enganar fãs e roubar dados pessoais. Os golpistas aproveitam o sucesso dessas animações, muito populares entre jovens da chamada Geração Z, para espalhar links falsos e programas disfarçados de episódios, trailers ou supostos conteúdos “vazados”.

O alerta foi feito pela empresa de segurança Kaspersky, que identificou mais de 250 mil ataques disfarçados como animes, entre abril de 2024 e março de 2025, somente no Brasil. Segundo o levantamento, os criminosos usam nomes de títulos conhecidos e expressões como “acesso premium”, “cenas exclusivas” e “episódios inéditos” para atrair as vítimas.

No topo da lista está Naruto, usado em 114 mil tentativas de ataque. Logo em seguida, aparece Demon Slayer, com 44 mil registros. O número disparou após o lançamento do novo longa da franquia, usado como isca por golpistas. Em terceiro lugar está Attack on Titan, com mais de 39 mil fraudes detectadas. Outros animes populares, como One Piece e Jujutsu Kaisen, também foram explorados pelos criminosos.

Como o golpe acontece

Os criminosos agem de forma simples e eficiente. Eles espalham links falsos por redes sociais, e-mails e grupos de fãs. As mensagens prometem episódios inéditos, agratuitos, ou ainda filmes antes da estreia oficial.

Quando o fã clica no link, é levado a um site que imita uma plataforma legítima. Lá, ao tentar assistir o falso conteúdo ofertado, o usuário é induzido a baixar um arquivo, muitas vezes com extensões como “.exe” ou “.msi”. Em vez de vídeo, o que o arquivo instala é um malware (software criado para invadir, danificar ou roubar dados de um dispositivo ou sistema) que coleta senhas, fotos e até dados bancários.

Outro tipo de golpe é o phishing. Com ele, o criminoso cria páginas idênticas às de serviços conhecidos, como Netflix ou Crunchyroll, e pede login e senha. Assim, o fã entrega suas credenciais sem perceber.

Streaming também é alvo

O mesmo relatório mostra que os golpistas também se aproveitam das grandes plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus e HBO Max foram usadas em 96 mil tentativas de ataque no mesmo período.

Só o nome da Netflix foi explorado em 85.679 ataques e associado a 2,8 milhões de páginas falsas, que imitavam a identidade visual da empresa. As iscas mais comuns são “avaliações gratuitas”, “redefinição de senha” ou alertas falsos de que a assinatura vai expirar.

De acordo com a Kaspersky, o Brasil é um dos países mais afetados, porque reúne dois fatores: uma das maiores bases de assinantes de streaming do mundo e um histórico preocupante de vazamentos de dados.

Em 2024, milhões de logins e senhas de brasileiros foram expostos em vazamentos. Essas informações são revendidas em fóruns clandestinos e os criminosos testam os mesmos dados em serviços como bancos, e-commerces e redes sociais, em um tipo de golpe conhecido como credential stuffing.

Cultura pop como armadilha

A empresa destaca que 65% dos jovens da Geração Z assistem a animes regularmente e é justamente essa afinidade com a cultura pop que virou o principal atrativo para golpes.

Séries e filmes que marcaram época, como Shrek, Stranger Things, Crepúsculo, Divertida Mente 2 e Deadpool & Wolverine, também estão na mira dos criminosos, somando mais de 43 mil ataques em 2025.

O diretor da equipe global de pesquisa da Kaspersky na América Latina, Fabio Assolini, diz que o entretenimento é o novo “iscador” digital.

“Dos animes mais amados aos blockbusters, os golpistas descobriram novas formas de explorar a afinidade da Geração Z com o mundo digital. É essencial que os jovens aprendam a se proteger”, afirmou em nota.

Como se proteger

Baixe conteúdos apenas de fontes oficiais, evitando sites que ofereçam “versões gratuitas” ou “vazadas”.

Desconfie de links enviados por e-mail ou redes sociais, mesmo que pareçam de marcas conhecidas;.

Confira o endereço do site (URL). Páginas falsas costumam ter erros de ortografia.

Não baixe arquivos com extensão “.exe” ou “.msi” se o conteúdo prometido for um vídeo.

Use senhas diferentes para cada serviço e ative a verificação em duas etapas.

E, sempre que possível, mantenha um antivírus e uma VPN confiáveis ativos.

Brasil, terreno fértil para os golpistas

O Brasil está na lista dos países mais vulneráveis a esse tipo de fraude. O alto consumo de streaming, a pressa em assistir estreias e o grande volume de dados vazados criam o cenário ideal para os criminosos.

Como resume o relatório, a combinação de curiosidade, pressa e confiança em plataformas conhecidas faz com que muitos fãs de anime e séries se tornem alvos fáceis.

No caso do novo filme de Demon Slayer, a quantidade de links falsos circulando chegou a dobrar em março de 2025, justamente quando o longa foi lançado nos cinemas.

Os golpes mostram que, no mundo digital, o vilão nem sempre está na tela, apresentando-se, em alguns casos, como um link que promete o próximo episódio.