Denílson e Globo descobriram que nasceram um para o outro

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O ex-jogador Denílson vive um momento de “explosão” na Globo e as parcerias simplesmente não param. A partir de agora, a casa vai movimentar o comentarista em todas as suas plataformas.

Em 2026, ele passa a integrar a equipe de transmissão de jogos da TV Globo, com direito a um lugar especial na cobertura da Copa do Mundo, e terá dois quadros por ano no “Esporte Espetacular”, além de manter suas participações periódicas na edição paulista do “Globo Esporte”.

Também vai marcar presença em transmissões de partidas na Ge TV.

O curioso, na Globo, é que tem muita gente já apostando que, em determinado momento, ele assumirá o “Esporte Espetacular” numa completa remodelação que o programa poderá sofrer. Por enquanto, isso, especulação.

