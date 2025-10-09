Dennis DJ fala pela primeira vez sobre acusações da ex-esposa

Dennis DJ falou pela primeira vez sobre as acusações feitas pela ex-esposa, Bárbara Falcão, nesta quinta-feira (9/10). A ex-bailarina do Faustão acusa o cantor de agressão física, psicológica e sexual, além de afirmar que ele a impede de ver o filho de seis anos, que está sob guarda provisória do pai. Os dois foram casados por 13 anos e anunciaram o divórcio em 2022.

Em vídeo publicado no Instagram, Dennis negou as acusações e disse que o processo por violência doméstica foi arquivado em 2022, a pedido do Ministério Público, por falta de provas.

“Ela voltou com essa história a tona hoje, como uma forma de me expor, de conseguir alguma coisa, já que ela não vem conseguindo reverter essa questão da guarda do nosso filho”, declarou o DJ. “Eu sempre fui ameaçado, chantageado de que iam acabar com a minha carreira. Mas vou falar a verdade para vocês, entre a minha carreira e o meu filho, eu fico com o meu filho.”

Na quarta-feira (8/10), a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação de busca na casa de Bárbara. Após a ação, ela publicou uma série de vídeos acusando o ex-marido de violência doméstica e afirmando que ele estaria dificultando o contato com o filho.

Dennis alegou que, após o divórcio, os dois compartilhavam os cuidados com a criança, mas que, desde abril, ele obteve a guarda provisória na Justiça. O artista explicou que o processo corre em segredo e, por isso, não pode detalhar os motivos da decisão.

“A Bárbara tem os dias de visitação, inclusive, ela viu ele agora este final de semana, sábado e domingo. Eu tenho print, eu tenho prova, eu tenho vídeo”, afirmou. “Se o juiz deu [a decisão], é porque tem algum motivo. Então, nas datas combinadas, ela tem visto sim o nosso filho.”

Bárbara foi procurada pelo Metrópoles para comentar as alegações do ex-marido, mas não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.