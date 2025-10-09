09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Dennis DJ rebate acusações da ex-esposa sobre violência doméstica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dennis-dj-rebate-acusacoes-da-ex-esposa-sobre-violencia-domestica

Dennis DJ voltou a se pronunciar sobre as novas acusações feitas pela ex-esposa, Bárbara Falcão. Nas redes sociais, a modelo alegou que sofreu violência doméstica e diz que está sendo impedida de ver o filho por conta de uma decisão judicial.

Através dos advogados, o artista rebateu as acusações. “As declarações recentes da Sra. Bárbara são totalmente infundadas e repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022 pelo Ministério Público do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime”, diz o texto.

4 imagensDennis DJ e Bárbara FalcãoDennis DJ e Bárbara FalcãoBárbara Falcão e Dennis DJFechar modal.1 de 4

Bárbara Falcão e Dennis DJ

Reprodução2 de 4

Dennis DJ e Bárbara Falcão

Reprodução/redes sociais3 de 4

Dennis DJ e Bárbara Falcão

Reprodução4 de 4

Bárbara Falcão e Dennis DJ

Reprodução

Leia também
Leia também

Em seguida, a equipe de Dennis lamenta as recentes publicações da modelo. “A insistência na divulgação dessas alegações demonstra apenas o interesse em alimentar um conflito pessoal que não tem relação com o processo de guarda ajuizado em 2025”.

Sobre o afastamento de Bárbara do filho do ex-casal, os advogados afirmam que se trata de uma mentira. “Ao contrário do que foi divulgado, a Sra. Bárbara mantém contato com o filho e esteve com ele no último fim de semana, conforme decisão judicial que regula as visitas e a convivência entre mãe e filho”, diz a nota.

Por fim, o texto celebra os esforços do DJ. “O Sr. Dennis reforça seu respeito às decisões judiciais, seu comprometimento com o bem-estar do filho e sua confiança na Justiça, mantendo-se afastado de qualquer exposição pública que possa ferir a imagem da criança ou influenciar o andamento do processo”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost