Dennis DJ rebate acusações da ex-esposa sobre violência doméstica

Dennis DJ voltou a se pronunciar sobre as novas acusações feitas pela ex-esposa, Bárbara Falcão. Nas redes sociais, a modelo alegou que sofreu violência doméstica e diz que está sendo impedida de ver o filho por conta de uma decisão judicial.

Através dos advogados, o artista rebateu as acusações. “As declarações recentes da Sra. Bárbara são totalmente infundadas e repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022 pelo Ministério Público do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime”, diz o texto.

Em seguida, a equipe de Dennis lamenta as recentes publicações da modelo. “A insistência na divulgação dessas alegações demonstra apenas o interesse em alimentar um conflito pessoal que não tem relação com o processo de guarda ajuizado em 2025”.

Sobre o afastamento de Bárbara do filho do ex-casal, os advogados afirmam que se trata de uma mentira. “Ao contrário do que foi divulgado, a Sra. Bárbara mantém contato com o filho e esteve com ele no último fim de semana, conforme decisão judicial que regula as visitas e a convivência entre mãe e filho”, diz a nota.

Por fim, o texto celebra os esforços do DJ. “O Sr. Dennis reforça seu respeito às decisões judiciais, seu comprometimento com o bem-estar do filho e sua confiança na Justiça, mantendo-se afastado de qualquer exposição pública que possa ferir a imagem da criança ou influenciar o andamento do processo”.