Dennis se pronuncia após ex-mulher acusá-lo de agressão e nega afastamento do filho

Dennis se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (9/10), por meio de suas redes sociais, para se defender das acusações de violência doméstica feitas por sua ex-esposa, Bárbara Falcão, também nesta data. O músico afirmou que tais alegações são uma tentativa de prejudicá-lo para reverter a guarda do filho do ex-casal, de 6 anos, que atualmente está sob sua responsabilidade, e que as denúncias, inicialmente feitas em 2022, foram arquivadas por falta de provas.

“Lá em 2020, antes de a gente fazer a nossa mediação, que acabei de falar aqui, o juiz da Vara de Violência Contra a Mulher, a pedido do Ministério Público, arquivou por conta de falta de provas. Só que ela voltou com essa história hoje, numa forma de me expor, de conseguir alguma coisa, já que ela não vem conseguindo reverter essa questão da guarda do nosso filho. Todos os riscos… eu sabia que ia ocorrer esse risco, porque eu sempre fui ameaçado, chantageado, de que iam acabar com a minha carreira. Mas vou falar a verdade para vocês: entre a minha carreira e o meu filho, eu fico com o meu filho”, disse o musicista ao se defender.

O DJ ainda explicou no vídeo que a busca e apreensão na casa de Bárbara não ocorreu por denúncia dele, e sim foi expedida por conta de um inquérito policial que corre em segredo de justiça. Segundo ele, a própria ex-sogra realizou um depoimento perante o juiz, que pode ter influenciado na decisão.

Dennis revelou ainda que, após a separação, os dois fizeram um acordo, no qual tudo foi dividido em 50% para cada um, após uma auditoria e uma conciliação feita por uma equipe composta somente por mulheres.

O músico também alegou que a guarda do filho era compartilhada e ocorria em boa convivência, até o mês de abril, quando o juiz determinou a guarda provisória para ele, com datas específicas para a visitação da mãe.

“De abril pra cá que a coisa mudou, né? Foi pela decisão de um juiz, devido a fatos que aconteceram, e que temos provas de tudo, que eu não posso contar devido ao segredo de justiça. Provisoriamente, eu tenho a guarda do meu filho desde abril. Já se vão quase sete meses. A guarda é minha, e a Bárbara tem os dias de visitação. Inclusive, ela viu ele agora, neste final de semana, sábado e domingo. Eu tenho prints, tenho provas, tenho vídeos para comprovar tudo”, afirmou.