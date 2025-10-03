03/10/2025
Dentista é encontrada morta no próprio apartamento; polícia investiga

A Polícia Civil de Goiás apura as causas da morte da cirurgiã-dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos. Ela foi encontrada morta na manhã de quarta-feira (1º/10) em seu apartamento no Edifício Excalibur, localizado no setor Marista, em Goiânia (GO).

O corpo de Lorena foi encontrado por volta das 10h40. Após uma análise preliminar, o perito que esteve no local não identificou sinais de lesões externas no corpo. A causa da morte ainda será apurada pela Polícia Civil.

A dentista, que foi casada com o advogado Djalma Rezende — também falecido —, era bastante conhecida no meio da saúde e da estética da capital e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais.

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) manifestou pesar pela morte da profissional. “Neste momento de dor, o CRO-GO se solidariza com familiares, amigos, colegas e todos que tiveram o privilégio de conviver com a Dra. Lorena Pitaluga”, pontuou o texto.

