Denunciado na máfia do ICMS é apontado como “sugar baby” de fiscal preso

Denunciado por lavagem de dinheiro na chamada Máfia do ICMS, Francisco de Carvalho Neto é apontado como “sugar baby” do ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto (foto em destaque), preso por corrupção e considerado líder do esquema que teria arrecadado R$ 1 bilhão em propinas para fraudar créditos de ICMS em favor de empresas dentro da Secretaria da Fazenda de São Paulo.
Segundo denúncia do Ministério Público paulista (MPSP), Francisco recebeu R$ 5,1 milhões de Artur Neto e comprou o apartamento onde o fiscal vivia — ele foi denunciado em setembro por lavagem em 43 transações bancárias e três compras de imóveis no esquema que teria beneficiado as empresas Fast Shop e Ultrafarma com créditos de ICMS fraudulentos.
Leia também
-
Máfia do ICMS: fiscal é alvo de denúncia por propina de R$ 383 milhões
-
ICMS: ex-fiscal denunciado tinha certificado digital de rede de postos
-
Máfia do ICMS ofereceu créditos fraudados a cervejarias, aponta e-mail
-
Advogado recebeu R$ 33 milhões para auxiliar fiscal da Máfia do ICMS
O Metrópoles apurou que, além de uma série de pagamentos feitos por Artur Neto, mensagens trocadas entre eles mostram que Francisco era um “sugar baby” do então auditor da Receita paulista — a expressão é usada descrever quem mantém um relacionamento amoroso em troca de benefícios materiais como dinheiro, viagens, moradia ou pagamento de estudos.
Em agosto, a Operação Ícaro fez busca e apreensão em dois endereços de Francisco, um no centro e outro na zona sul de São Paulo. Em um deles, o suspeito estava acompanhado de uma mulher e teria dito às autoridades que era “sugar baby” do auditor fiscal. Os honorários dos serviços prestados renderiam cerca de R$ 100 mil mensais ao suposto amante profissional.
De acordo com o MPSP, os pagamentos a Francisco foram feitos entre fevereiro de 2023 e dezembro de 2024, por meio da Smart Tax, empresa registrada em nome de Kimio Mizukami da Silva, mãe do fiscal que também foi denunciada. Dois imóveis teriam sido comprados pelo “sugar baby” e posteriormente transferidos para a Smart Tax.
Além disso, um apartamento na Avenida Santo Amaro, zona sul da capital paulista, está em nome de Francisco de Carvalho Neto, mas e-mails interceptados pelos investigadores mostram que o imóvel “pertencia a Artur”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Dinheiro apreendido na Operação Ícaro
Divulgação2 de 4
Dinheiro encontrado em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção
Reprodução3 de 4
Pacotes de dinheiro foram encontrados em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção
Reprodução4 de 4
Dinheiro encontrado em casa de fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado por corrupção
Reprodução
Máfia do ICMS
Deflagrada em agosto, a Operação Ícaro revelou uma máfia de auditores e ex-auditores fiscais que inflavam e antecipavam créditos de ICMS para empresas, como a Ultrafarma e a Fast Shop, em troca do pagamento de propina. O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, chegou a ser preso, mas depois foi solto. Ele nega as irregularidades e não foi denunciado.
Já um diretor da Fast Shop, que também foi detido na operação, confessou o crime junto com outros dois dirigentes da varejista que fecharam acordo com o MPSP e pagaram R$ 100 milhões em multas, além de devolver o valor proveniente da fraude. A empresa anunciou que fechará 11 lojas após o escândalo.
A Smart Tax, empresa da mãe do ex-auditor Artur Gomes da Silva Neto, chegou a emitir R$ 1 bilhão em notas fiscais, que seriam referentes à propina recebida no esquema. Ele está preso de forma preventiva. O Metrópoles tentou contato com as defesas do ex-auditor e de Francisco de Carvalho Neto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.
Quem já foi denunciado
- Artur Gomes da Silva Neto – considerado o principal operador do esquema, o ex-auditor foi denunciado em agosto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Depois, o MPSP fez nova denúncia contra o fiscal, pelos mesmos crimes, em setembro. Segundo o MPSP, Artur cometeu o crime de corrupção passiva por 53 vezes e lavagem de dinheiro por 83 vezes “em continuidade delitiva”. Somente em uma das denúncias, o MPSP afirma que o fiscal recebeu R$ 383 milhões em propina.
- Kimio Mizukami da Silva – mãe do operador do esquema, é a dona da empresa Smart Tax, que era utilizada para receber propina de empresas que se aproveitaram do esquema de crédito de ICMS, segundo o MPSP. Ela também foi denunciada em agosto pelos mesmos crimes que seu filho.
- Fátima Regina Rizzardi – funcionária de Artur Silva Neto, não era servidora pública mas tinha acesso aos sistemas da Fazenda, inclusive, fazendo o uso de um certificado digital. Ela enviava e-mails logada em uma conta no nome da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Ela foi denunciada por corrupção passiva.
- Maria Herminia de Jesus Santa Clara – também atuava como funcionária de Artur e operava os trâmites burocráticos junto a contadores das empresas para fraudar a concessão dos créditos de ICMS. Foi denunciada por corrupção passiva.
- Francisco de Carvalho Neto – mensagens anexadas na denúncia do MPSP mostram que ele recebeu R$ 5,1 milhões de Artur Silva Neto e comprou o apartamento onde o fiscal vivia. Foi denunciado por lavagem de dinheiro em 43 transações bancárias e três compras de imóveis.
- Marcelo de Almeida Gouveia – auditor da receita e, segundo o MPSP, auxiliou Artur Silva Neto na Delegacia Regional Tributária (DRT) de Osasco. Foi denunciado em agosto por corrupção passiva.
- Celso Eder Gonzaga de Araújo – investigado por conta de repasses à empresa do fiscal Artur Silva Neto, foi alvo de busca e apreensão em sua casa em Alphaville, na Grande São Paulo, e denunciado por lavagem de dinheiro em agosto.
- Tatiane da Conceição Lopes de Araújo – esposa de Araújo, também foi denunciada por lavagem de dinheiro.