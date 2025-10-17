17/10/2025
Deolane diz que se arrepende de ter votado em Lula: “Cadê o INSS?”

Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores na noite desta sexta-feira (17/10) após usar os stories do Instagram para admitir que se arrependeu de ter votado e feito campanha para Lula durante as eleições para presidente em 2022.

Sem citar o nome do petista, a advogada fez uma série de uma série de críticas à situação do país e citou os escândalos envolvendo o INSS revelados pelo Metrópoles.

“Assisti um vídeo e chorei, chorei com a alma, lembrei de tudo que passei, sistema de merd@! Cadê a ‘Operação INSS’, cadê o dinheiro dos nossos velhinhos? Cadê os ricos sendo presos e humilhados? Ah, esqueci, ‘eles são blindados né?’”, disparou a influenciadora, que também já foi presa acusada de lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais.

Deolane desabafa e admite arrependimento de ter votado em Lula

Deolane Bezerra e Luiz Inácio Lula da Silva

Danilo Segundo, Lurian Lula e Deolane Bezerra

Deolane desabafa e admite arrependimento de ter votado em Lula

“Ano que vem é eleição e espero que vocês vejam bem em quem vão votar, confesso que arrependida estou da bandeira que levantei, não tenho vergonha de falar, mas creio que será tempo de mudanças!!!”, completou a influenciadora.

Confira o vídeo em questão mencionado por Deonale:

