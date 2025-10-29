29/10/2025
Deolane faz comentário polêmico sobre as mortes em megaoperação no Rio

Escrito por Metrópoles
Deolane é mais uma celebridade que usou as redes sociais para comentar sobre a megaoperação no Rio de Janeiro. A ação contra o Comando Vermelho (CV) mobilizou 2,5 mil policiais civis e militares. Nesta quarta-feira (29/10), as forças de segurança do estado informaram que, ao todo, foram 119 mortos. Destes, quatro são policiais, sendo dois civis e dois militares.

No Instagram, Deolane lamentou a situação e pediu orações em prol da população do estado. “É inacreditável o que está acontecendo no Rio. A palavra que me vem à mente é somente essa. O que podemos fazer com nossa influência é vir aqui questionar as autoridades e orar pelo estado do Rio de Janeiro”, disse.

“[Precisamos] lembrar a você que está aí do outro lado, achando bom, achando que isso é o que tem que ser feito, lembrar que lá tem muitas mães, esposas, filhos, pessoas do bem correndo risco de vida”, completou.

A influenciadora completou dizendo que está “ruim” e já chorou várias vezes assistindo vídeos sobre a operação. “É inacreditável o tanto de pessoas comemorando as mortes. Acho que essas pessoas já estão mortas por dentro”, desabafou. “Não é assim que se resolve. Acabou o crime? Não. Cara, não é possível que vocês estejam apoiando”, finalizou.

Vale pontuar que o número de mortos na megaoperação supera o massacre do Carandiru, em 1992. Por mais de três décadas, a intervenção em São Paulo permaneceu como a maior chacina em uma ação policial no país.

