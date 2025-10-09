09/10/2025
Deolane reage a vídeo da filha menor de idade dançando e provoca Felca

Escrito por Metrópoles
deolane-reage-a-video-da-filha-menor-de-idade-dancando-e-provoca-felca

Valentina Bezerra, filha de 9 anos de Deolane Bezerra, publicou um vídeo dançando nas redes sociais e gerou polêmica. A garota coreografou a música Dentro da Land Rover, vestindo um body decotado e com o short aberto, e a advogada reagiu ao conteúdo.

“Te cuida que o Felca está por aí, eu não aguento pegar cadeia mais não”, ironizou Deolane, citando o youtuber que viralizou com denúncias sobre adultização de menores de idade, como no caso de Hytalo Santos.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o vídeo feito por Valentina.

“Calça aberta, criança com conta em rede social, e a mãe achando graça e debochando de um verdadeiro influenciador que fez um trabalho incrível em prol das crianças abusadas. Vocês dão fama pra cada tipo de pessoa”, reclamou um perfil.

“Não acho graça uma criança sexualizando… mas se a mãe acha, então está bom”, ironizou outra. “A música, o short aberto, o cropped adulto”, observou mais uma.

Vale lembrar que Deolane Bezerra foi presa por possível envolvimento com jogos de azar e lavagem de dinheiro. Agora, o temor dela em voltar à prisão estava relacionado com adultização infantil.

