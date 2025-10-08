Depay se apresenta à seleção holandesa após ter passaporte roubado

Atacante do Corinthians, Memphis Depay resolveu a situação com o seu passaporte e se apresentou à seleção holandesa na terça-feira (8/10). O jogador deveria ter embarcado na noite de domingo (6/10), mas teve o documento roubado e foi impedido de viajar.

A Holanda enfrenta Malta e Finlândia nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. A seleção é a líder do Grupo G, com 10 pontos, empatada com a Polônia.

Em comunicado, a Federação holandesa de futebol declarou que Memphis se juntaria à equipe posteriormente devido ao problema com o passaporte. O atacante corintiano publicou, na terça-feira, que já se juntou ao elenco.

“O jogador anunciou que seu passaporte foi roubado, o que o impediu de embarcar em seu voo programado do Brasil para a noite de domingo (5). Ele está fazendo todo o possível para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, espera-se que ele possa se juntar à equipe em breve”, declarou a Federação Holandesa de Futebol.

A Holanda enfrenta Malta na quinta-feira (10/10), às 15h45 (de Brasília). No domingo (13/10), a equipe pega a Finlândia, às 13h, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.