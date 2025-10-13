Depay só está atrás de Haaland na artilharia das Eliminatórias da Copa

Memphis Depay é o grande destaque da Holanda nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Corinthians é o vice em artilharia, assistências e participações em gols.

Com sete gols marcados, Memphis está atrás apenas de Erling Haaland, que fez 12. Já em assistências, o atacante de 31 anos tem quatro. O também norueguês Odegaard lidera a estatística, com sete.

Nas participações em gols (G+A), Depay tem 11. Haaland também é o primeiro no quesito, com 14.

Rei da Holanda

Memphis Depay deu show na vitória da Holanda por 4 x 0 contra a Finlândia, nesse domingo (12/10), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Com duas assistências, ele se isolou como maior assistente da história da seleção, com 35 passes. Superou Wesley Sneijder, que tinha 33.

Além disso, o atacante do Alvinegro Paulista tornou-se o maior artilheiro da história da Holanda, agora com 54. O histórico Robin van Persie, com 50, agora está na segunda posição.

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda

Eliminatórias Europeias

A Holanda é a líder do Grupo G válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos. A Polônia está em segundo, com 13, e disputa a vaga no Mundial com a Finlândia, em terceiro, com 10 pontos.