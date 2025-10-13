13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Depay só está atrás de Haaland na artilharia das Eliminatórias da Copa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
depay-so-esta-atras-de-haaland-na-artilharia-das-eliminatorias-da-copa

Memphis Depay é o grande destaque da Holanda nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Corinthians é o vice em artilharia, assistências e participações em gols.

Com sete gols marcados, Memphis está atrás apenas de Erling Haaland, que fez 12. Já em assistências, o atacante de 31 anos tem quatro. O também norueguês Odegaard lidera a estatística, com sete.

Nas participações em gols (G+A), Depay tem 11. Haaland também é o primeiro no quesito, com 14.

Rei da Holanda

Memphis Depay deu show na vitória da Holanda por 4 x 0 contra a Finlândia, nesse domingo (12/10), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Com duas assistências, ele se isolou como maior assistente da história da seleção, com 35 passes. Superou Wesley Sneijder, que tinha 33.

Além disso, o atacante do Alvinegro Paulista tornou-se o maior artilheiro da história da Holanda, agora com 54. O histórico Robin van Persie, com 50, agora está na segunda posição.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images2 de 3

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images3 de 3

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images

Leia também

Eliminatórias Europeias

A Holanda é a líder do Grupo G válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos. A Polônia está em segundo, com 13, e disputa a vaga no Mundial com a Finlândia, em terceiro, com 10 pontos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost