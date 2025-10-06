06/10/2025
Depay tem passaporte roubado, perde voo e vaga de titular na Holanda

Escrito por Metrópoles
Memphis Depay teve o passaporte roubado no Brasil e acabou perdendo o voo para a Holanda, onde deveria se apresentar à Seleção. Por conta da situação, ele não será titular da Laranja Mecânica contra Malta, de acordo com o técnico Ronald Koeman.

Segundo a KNVB (Real Federação Holandesa de Futebol), o atacante ainda tenta viajar para seu país natal e deve desembarcar na Holanda somente na manhã desta terça-feira (7/10). Ele teria tentado embarcar sem o documento, mas foi impedido.

Memphis Depay, da Holanda, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Holanda e Polônia, no De Kuip, em 4 de setembro de 2025, em Roterdã, Holanda.

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda.

“Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. É natural que você queira começar a se preparar para uma pausa internacional com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há um caso de força maior”, disse Koeman.

A Holanda jogará, nesta Data Fifa, contra Malta e Finlândia. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

