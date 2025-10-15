15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Depois da pausa no álcool, João Gomes aparece soltinho ao lado da esposa: “Tá bebinho”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
depois-da-pausa-no-alcool,-joao-gomes-aparece-soltinho-ao-lado-da-esposa:-“ta-bebinho”

Ary Mirelle e o cantor João Gomes protagonizaram um momento divertido na noite desta terça-feira (14/10). Depois de dias intensos cuidando dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, de apenas 2 meses, o casal resolveu relaxar com um jantar regado a vinho e cerveja, mas quem acabou “passando do ponto” foi o forrozeiro.

A própria Ary entregou que a ideia era que ela ficasse bêbada, mas o resultado foi outro. “Eu vou fingir que tô bom, se liga”, brincou João, aos risos. “Tá bebinho, galera”, respondeu Ary, se divertindo com a situação. “Meu cabelo se acabou, meu Deus”, completou o cantor, visivelmente animado.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@arymirelle @joaogomescantor
João Gomes e famíliaReprodução: Instagram/@arymirelle @joaogomescantor
Reprodução/Instagram @joaogomescantor
João Gomes encanta ao mostrar registro em famíliaReprodução/Instagram @joaogomescantor
Foto: Rafael Strabelli/Divulgação
João GomesFoto: Rafael Strabelli/Divulgação

Leia Também

Entre gargalhadas, Ary explicou o que aconteceu: “A tática era me deixar bêbada. Agora eu tô com o olho vermelho, amor. Mas tu tá mais bêbado!”. João, sem perder o humor, respondeu: “Tá parecendo até que você fumou maconha”. A influenciadora logo se defendeu: “É mentira! Fui comer pimenta achando que era carne, aí fiquei com o olho vermelho. Mas tá tudo bem”, disse.

Para encerrar a noite, João ainda aumentou o som durante o jantar, deixando Ary sem paciência: “Aí quando ver uma cama vai dormir tanto”, disparou, rindo. O casal terminou a noite aos risos, preocupados apenas com um detalhe: quem iria buscá-los no restaurante depois da farra.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost