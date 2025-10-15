Depois da pausa no álcool, João Gomes aparece soltinho ao lado da esposa: “Tá bebinho”

Ary Mirelle e o cantor João Gomes protagonizaram um momento divertido na noite desta terça-feira (14/10). Depois de dias intensos cuidando dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, de apenas 2 meses, o casal resolveu relaxar com um jantar regado a vinho e cerveja, mas quem acabou “passando do ponto” foi o forrozeiro.

A própria Ary entregou que a ideia era que ela ficasse bêbada, mas o resultado foi outro. “Eu vou fingir que tô bom, se liga”, brincou João, aos risos. “Tá bebinho, galera”, respondeu Ary, se divertindo com a situação. “Meu cabelo se acabou, meu Deus”, completou o cantor, visivelmente animado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia João Gomes e família Reprodução: Instagram/@arymirelle @joaogomescantor João Gomes encanta ao mostrar registro em família Reprodução/Instagram @joaogomescantor João Gomes Foto: Rafael Strabelli/Divulgação Voltar

Próximo

Entre gargalhadas, Ary explicou o que aconteceu: “A tática era me deixar bêbada. Agora eu tô com o olho vermelho, amor. Mas tu tá mais bêbado!”. João, sem perder o humor, respondeu: “Tá parecendo até que você fumou maconha”. A influenciadora logo se defendeu: “É mentira! Fui comer pimenta achando que era carne, aí fiquei com o olho vermelho. Mas tá tudo bem”, disse.

Para encerrar a noite, João ainda aumentou o som durante o jantar, deixando Ary sem paciência: “Aí quando ver uma cama vai dormir tanto”, disparou, rindo. O casal terminou a noite aos risos, preocupados apenas com um detalhe: quem iria buscá-los no restaurante depois da farra.