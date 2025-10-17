17/10/2025
Depois de calorão, DF terá fim de semana úmido; saiba se pode chover

Após uma semana com dias quentes e chuvas isoladas, os brasilienses devem se preparar para um fim de semana com o céu encoberto e a possibilidade de mais chuvas no Distrito Federal.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado (18/10), é previsto um dia nublado e com uma possibilidade de chuva na parte da noite, que poderá se estender até a manhã de domingo (19/10) e perdurar com a previsão de chuva ao longo do dia.

As temperaturas deverão variar entre 20°C e 29°C. Já a umidade relativa deverá dar um alívio a secura dos brasilienses, oscilando de 30% e 90%, não correndo risco de ter índices de alerta por baixa umidade.

Para o restante desta sexta-feira (17/10), há uma possibilidade chuva ainda na parte da noite. Apesar da previsão, a capital não se encontra em alerta para a possibilidade de chuvas fortes em áreas isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Com o clima mais úmido, é importante destacar que, nesse período, a atenção no trânsito deve ser redobrada, especialmente em locais com risco de enchentes e alagamentos, onde a prevenção é fundamental.

No trânsito, por exemplo, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), chama a atenção para fatores como baixa visibilidade, pistas molhadas e, principalmente, o acúmulo de água e óleo nas pavimentações. Todos esses fatores tornam o trânsito ainda mais perigoso e exigem cuidados especiais por parte dos condutores.

Quanto aos locais, o Ministério da Saúde elabora, por exemplo, materiais de apoio com recomendações de prevenção sobre acidentes decorrentes de inundações, enchentes, enxurradas, alagamentos, desabamentos e deslizamentos, além de orientações sobre como buscar ajuda e dicas de prevenção. Alguns dos cuidados são:

  • Se informar com a Defesa ou Proteção Civil ou com o Núcleo de Defesa Civil sobre a exposição aos riscos na região em que residem;
  • Em caso de lesões em virtude do alagamento, identificar os sinais e procurar ajuda profissional a fim de prevenir e tratar esses quadros;
  • Evitar o contato com a água contaminada, a fim de evitar infecções e doenças como difteria, gripe, tuberculose e meningite.
