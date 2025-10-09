Depois do “Dia do Cabelo Maluco”, criança rouba a cena com mochila em formato de caixão no “Dia da Mochila Maluca”

Um episódio inusitado movimentou a Escola Fernando de Azevedo, em Ouro Preto do Oeste (RO). O estudante Arthur, de apenas 8 anos, chamou a atenção de colegas e professores ao chegar para as aulas com uma mochila em formato de caixão.
O acessório, produzido com riqueza de detalhes, lembrava de forma impressionantemente realista um pequeno caixão. A cena causou surpresa e risadas entre os alunos, que, por alguns instantes, chegaram a acreditar que o objeto fosse verdadeiro.
Após o susto inicial, o clima na escola se transformou em curiosidade e descontração. Arthur explicou que quis homenagear a mãe, proprietária de uma funerária, e levar algo que representasse o trabalho da família.
O gesto criativo e cheio de personalidade repercutiu entre os estudantes e nas redes sociais, tornando o pequeno Arthur o centro das atenções e mostrando que, para ele, orgulho de família também pode ser levado nas costas — literalmente.