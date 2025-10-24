24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Deputada ameaça deixar o PL após racha na disputa ao Senado por SC

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
deputada-ameaca-deixar-o-pl-apos-racha-na-disputa-ao-senado-por-sc

A disputa pelo Senado em Santa Catarina gerou um racha entre lideranças do PL de Jair Bolsonaro, incluindo o governador Jorginho Mello e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O impasse envolve o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), a deputada Caroline de Toni (PL) e o atual senador Esperidião Amin, que é filiado ao PP, legenda aliada.

O imbróglio ocorre porque os três almejam ser candidatos ao Senado, mas só duas vagas estarão disponíveis no ano que vem.

A deputada Caroline de Toni argumenta já ter firmado compromisso com prefeitos e deputados sobre sua candidatura ao Senado. O nome dela, no entanto, enfrenta resistência do governador de Santa Catarina. Diante disso, ela cogita deixar o partido de Bolsonaro para conseguir espaço em outra sigla.

4 imagensCarol de Toni mantém intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026Carlos Bolsonaro tem nome certo para o Senador Santa CatarinaEsperidião Amin é nome defendido pelo governador Jorginho MeloFechar modal.1 de 4

Três aliados de Bolsonaro cobiçam as duas vagas ao Senado em SC

Reprodução2 de 4

Carol de Toni mantém intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026

Agência Câmara3 de 4

Carlos Bolsonaro tem nome certo para o Senador Santa Catarina

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 4

Esperidião Amin é nome defendido pelo governador Jorginho Melo

Agência Senado

“O Jorginho [Mello] foi visitar o Bolsonaro, e o Bolsonaro insistiu no nome do Carlos, e o Jorginho insistiu no nome do Amin. Aí o Bolsonaro falou pra ele: ‘Eu vou apoiar a Caroline onde quer que ela esteja’. Deixou o Jorginho bem ciente disso”, disse De Toni em entrevista à Rádio Princesa, de Santa Catarina.

Nesse contexto, a chapa de Jorginho Mello à reeleição teria os nomes de Carlos Bolsonaro e Esperidião Amin para o Senado. “Então só me restam duas alternativas, na verdade”, prosseguiu a deputada.

Leia também

“Eu pretendo ver se essa situação se resolve dentro do partido até o ano que vem. O Jorginho esteve na minha casa, olhou nos meus olhos e falou que a vaga seria minha. Mas ele também não quer abrir mão de ter o Amin. Então, até março, quando abrir a janela, eu espero resolver isso dentro do meu partido. Se eu não conseguir resolver dentro do meu partido, vou buscar outro partido”, afirmou De Toni à rádio .

Carlos confirmado

Em setembro, em entrevista à coluna, Valdemar Costa Neto também cogitou a ida de De Toni para outro partido que não esteja coligado ao PL em Santa Catarina para viabilizar sua candidatura ao Senado. De acordo com o presidente do PL, Carlos Bolsonaro já é nome certo na disputa e vai renunciar ao mandato de vereador no Rio de Janeiro ainda este ano.

“Carlos quer mudar para lá. Já alugou um apartamento e vai renunciar ao mandato de vereador este ano. Não vai deixar para o ano que vem. Ele quer trabalhar por Santa Catarina, e isso já está decidido. O Bolsonaro me comunicou isso. Agora, o grande problema é a Carol, porque a Carol tem um prestígio lá que é um negócio… a Carol de Toni é um fenômeno”, disse Valdemar.

“Eu vou ter mais uma conversa com ele [Bolsonaro], porque nós temos que ver. A Carol pode ir para outro partido. Ela chegou a falar isso pra mim: ‘Eu vou pra outro partido, me elejo e volto para o PL’. Eu falei: ‘Carol, calma, tem tempo’. Ela teria que ir pra um partido que não tem tempo de televisão — que é um bom partido, que é o Novo —, mas não tem tempo de televisão. E, como não vai estar coligado com a gente, ela não vai pegar nosso tempo de televisão. Mas nós estamos acertando isso aí. Temos que encontrar uma saída pra Carol de Toni”, afirmou o presidente do PL.

CCJ e liderança

Segundo Caroline de Toni, sua atuação à frente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e como líder da minoria na Casa — posição que aceitou deixar para que Eduardo Bolsonaro pudesse assumir — teria dado respaldo à sua candidatura ao Senado. Para a deputada, a situação representa uma “saia justa” para Valdemar Costa Neto.

“Conseguimos grandes feitos dentro da CCJ. E este ano eu consegui a liderança da minoria, que são só três líderes da direita no Congresso. Então, isso me cacifou perante os catarinenses. E eu tive a palavra do meu presidente de partido que, por essas ocasiões ou outras, agora está passando por uma saia justa.”

“O grande problema é que eu já cedi espaços. Já conversei com vários prefeitos e deputados federais, e todos me apoiam na bancada. Outros partidos também estão me apoiando. E agora fica muito difícil descumprir a palavra que eu dei, porque eu sou uma pessoa que, ao contrário de muitos políticos tradicionais, tem palavra. Se eu der a palavra, eu não volto atrás”, disse De Toni.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost