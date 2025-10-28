Deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje do DR com Demori







A deputada federal Tabata Amaral (PSB) é a convidada do programa Dr com Demori desta terça-feira (28). Na conversa, a paulistana comenta sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), saúde mental e a taxação das bets no Brasil. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Natural da periferia de São Paulo, Tabata Amaral tem a carreira política ligada à educação. Graduada em Ciência Política pelo Departamento de Governo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, a deputada defende o poder transformador das políticas públicas voltadas para a área na vida dos jovens.

Uma das autoras do projeto de lei que deu origem ao Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional do governo federal que funciona como uma poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público, a deputada federal aposta no sucesso da iniciativa nos próximos anos.

“Estou muito animada para, daqui a cinco, dez anos, a gente ver essa juventude toda, que está estudando agora, se formar e cuidar deste Brasil. Eu aposto muito neles”, afirma.

No programa da TV Brasil, Tabata Amaral revela que ouviu desde cedo sobre “um lado muito negativo da política”. “Minha chegada se deu por outro caminho, que é o da educação, da sala de aula e do movimento social”, explica.

Para a deputada federal, é importante que a população pesquise com atenção o perfil dos candidatos. “Veja como votou nos projetos, qual é a trajetória, se é honesto, porque isso impacta a nossa vida pelos próximos anos”, ressalta.

