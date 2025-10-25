Deputada vê comunismo na Galinha Pintadinha e cria versão “armadinha”

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) usou o perfil dela na rede social Instagram para levantar uma série de críticas ao desenho infantil “Galinha Pintadinha”. A parlamentar afirma que a animação tem cunho ideológico de propaganda do comunismo e ainda criou uma ilustração na qual faz uma sátira do famoso entretenimento infantil, batizado por ela de “Galinha Armadinha”.
Júlia começa o vídeo questionando se os pais deixariam os filhos assistirem a um desenho que “defende a transição de gênero, critica o capitalismo e ainda exalta a União Soviética?”.
“Depois de ficarem famosos, resolveram transformar o seu canal do Instagram em uma fábrica de militantes do PSol”, diz em referência ao partido de esquerda.
A publicação cita uma reportagem na qual é mencionado que a franquia movimenta mais de R$ 3,5 bilhões. “Engraçado que quem defende o comunismo, socialismo só quer dividir o nosso [dinheiro], o deles nunca”, critica.
Na sequência é exibida uma comparação de uma melodia da galinha pintadinha com a de um hino associado à União Soviética, sugerindo uma suposta semelhança.
“O problema é que quem consome esse conteúdo são crianças de até 6 anos, crianças que mal aprenderam a ler, mas que já estão sendo expostas a conteúdos para ficar aqui incutido na mente. E aí você não sabe de onde veio aquele pensamento do seu filho”, diz a deputada.
Ao fim da gravação, a deputada por Santa Catarina diz, sem provas, haver um suposto plano para interferência na educação das crianças nas famílias, que, inclusive, contaria com conteúdos na Netflix.
“Tudo isso faz parte de um plano para atacar a família e enfraquecer os valores que sustentam a sociedade. Usam o entretenimento para moldar o pensamento dos pequenos”, pontua.
Ainda sobre o mesmo assunto, Zanata publicou no perfil dela no X, na última sexta-feira (24/10), uma ilustração da Galinha Pintadinha utilizando um fuzil. A sátira foi batizada por ela de “Galinha Armadinha”.