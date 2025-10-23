23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Deputado aciona a PCDF contra Sindicato dos Professores por difamação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
deputado-aciona-a-pcdf-contra-sindicato-dos-professores-por-difamacao

O deputado distrital Daniel de Castro (PP) acionou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após aparecer em publicações feitas nas redes sociais do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF).

O parlamentar afirma que foi alvo de injúria e difamação após aparecer na publicação do sindicato que mostra os 15 deputados distritais que votaram a favor do Projeto de Lei 944/2024, que garante a instalação de câmeras de segurança, com áudio, nas escolas e creches públicas do DF.

Leia também

De autoria dos deputados Thiago Manzoni (PL) e Roosevelt Vilela (PL), a proposta polêmica apenas conseguiu ser aprovada após uma alteração que tornou facultativa aos diretores das instituições de ensino a implementação do dispositivo.

Nas redes sociais, o Sinpro se manifestou contra o projeto e fez uma publicação mostrando os parlamentares que votaram “pela criminalização dos professores”.

No post, a foto dos deputados era acompanhada da seguinte frase: “Esse deputado votou contra os professores”.

Além disso, na legenda da publicação, o sindicato diz que o projeto de lei “tenta institucionalizar o tratamento de professores e professoras como suspeitos em potencial — e não como profissionais”.

Daniel de Castro acionou a PCDF por entender que houve, na publicação, distorção do corpo do texto aprovado, “afirmando, mentirosamente, que votou pela criminalização de professor”.

Procurado, o Sinpro ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost