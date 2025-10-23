Deputado aciona a PCDF contra Sindicato dos Professores por difamação

O deputado distrital Daniel de Castro (PP) acionou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após aparecer em publicações feitas nas redes sociais do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF).

O parlamentar afirma que foi alvo de injúria e difamação após aparecer na publicação do sindicato que mostra os 15 deputados distritais que votaram a favor do Projeto de Lei 944/2024, que garante a instalação de câmeras de segurança, com áudio, nas escolas e creches públicas do DF.

De autoria dos deputados Thiago Manzoni (PL) e Roosevelt Vilela (PL), a proposta polêmica apenas conseguiu ser aprovada após uma alteração que tornou facultativa aos diretores das instituições de ensino a implementação do dispositivo.

Nas redes sociais, o Sinpro se manifestou contra o projeto e fez uma publicação mostrando os parlamentares que votaram “pela criminalização dos professores”.

No post, a foto dos deputados era acompanhada da seguinte frase: “Esse deputado votou contra os professores”.

Além disso, na legenda da publicação, o sindicato diz que o projeto de lei “tenta institucionalizar o tratamento de professores e professoras como suspeitos em potencial — e não como profissionais”.

Daniel de Castro acionou a PCDF por entender que houve, na publicação, distorção do corpo do texto aprovado, “afirmando, mentirosamente, que votou pela criminalização de professor”.

Procurado, o Sinpro ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.