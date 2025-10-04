Deputado e enteada são feitos reféns durante tentativa de assalto em Rondônia

O deputado estadual Jean Mendonça foi vítima de um sequestro, durante tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (3) em Pimenta Bueno, interior de Rondônia. A ação criminosa mobilizou a Polícia Militar (PM/RO), que rapidamente iniciou uma operação para localizar e libertar o parlamentar.

Segundo informações oficiais, os agentes conseguiram resgatar Jean Mendonça em curto período de tempo e prender os suspeitos envolvidos no sequestro.

A rápida atuação da PM foi destacada nas redes sociais, onde circulam vídeos e imagens do resgate, reforçando a eficiência da resposta das forças de segurança.