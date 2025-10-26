26/10/2025
Deputado estadual destaca impacto econômico da 4ª ExpoFest Itacoatiara no município

Durante a 4ª ExpoFest Itacoatiara, no Amazonas, o deputado estadual Thiago Abrahim, um dos parceiros da festa, destacou a geração de economia para a cidade, causada pelo evento que atraiu turistas de outros locais, em entrevista a Natan Balieiro, do portal LeoDias.

“Itacoatiara é uma cidade-polo aqui na região do Médio e Baixo Amazonas. Tem emenda nossa, investimento nosso. Itacoatiara já recebeu mais de 30 milhões do deputado Thiago Abrahim. E esse evento, exclusivamente, tem 1 milhão para toda a estrutura do evento. Um evento que movimenta muito a economia, trazendo oportunidade, seja para os permissionários, para os agricultores familiares”, afirmou.

“E 2 milhões e meio nós investimos na agricultura, no setor primário, com a distribuição de implementos agrícolas, tratores agrícolas, motocultivadores, motores de rabeta, para desenvolvermos a economia no interior do nosso estado, gerando renda e fortalecendo o empreendedorismo e o desenvolvimento das cidades interioranas”, afirmou.

Por fim, Thiago destacou a lotação no município, afirmando que todos os hotéis e restaurantes estão cheios, o que movimenta a economia, gera riqueza, cria oportunidades, promove desenvolvimento e beneficia toda a cidade.

