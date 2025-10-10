Deputado muda o visual, brinca com assessores e viraliza nas redes: “Acho que piorou!”

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) entrou no clima da época escolar de “Cabelo Maluco” e publicou, em seu perfil no Instagram, um vídeo mostrando a reação de sua equipe ao seu novo visual.

Na gravação, o parlamentar brinca com a própria mudança e com os assessores: “Não sei se vocês estão notando, tem alguma coisa nova aqui. Acho que a mudança é para melhor… Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou”, disse, em tom descontraído.

Calegário explicou que a transformação foi feita com um produto comprado no TikTok Shop e que resolveu testar o resultado no dia a dia: “Bora ver se as pessoas vão perceber e ao longo do dia a gente vai gravar a reação deles”, afirmou.

Durante o vídeo, membros do gabinete reagem surpresos ao cabelo do deputado, que exibe fios visivelmente mais claros. Um deles comenta: “Pintou o cabelo, foi?”, enquanto outro brinca: “Ele tá moreno iluminado agora?”.

O parlamentar complementa a publicação com a legenda: “Nas escolas é época de Cabelo Maluco, e por aqui… a energia é a mesma! Confira aí a reação da turma do gabinete com o novo visual e já me conta: prefere grisalho, pretinho básico ou o famoso #Nevou?”