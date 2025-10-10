10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Deputado muda o visual, brinca com assessores e viraliza nas redes: “Acho que piorou!”

Prefere grisalho, pretinho básico ou o famoso #Nevou?, brincou o deputado nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) entrou no clima da época escolar de “Cabelo Maluco” e publicou, em seu perfil no Instagram, um vídeo mostrando a reação de sua equipe ao seu novo visual.

O deputado agitou as redes sociais com a mudança de visual/Foto: Reprodução

Na gravação, o parlamentar brinca com a própria mudança e com os assessores: “Não sei se vocês estão notando, tem alguma coisa nova aqui. Acho que a mudança é para melhor… Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou”, disse, em tom descontraído.

Calegário explicou que a transformação foi feita com um produto comprado no TikTok Shop e que resolveu testar o resultado no dia a dia: “Bora ver se as pessoas vão perceber e ao longo do dia a gente vai gravar a reação deles”, afirmou.

Durante o vídeo, membros do gabinete reagem surpresos ao cabelo do deputado, que exibe fios visivelmente mais claros. Um deles comenta: “Pintou o cabelo, foi?”, enquanto outro brinca: “Ele tá moreno iluminado agora?”.

O parlamentar complementa a publicação com a legenda: “Nas escolas é época de Cabelo Maluco, e por aqui… a energia é a mesma! Confira aí a reação da turma do gabinete com o novo visual e já me conta: prefere grisalho, pretinho básico ou o famoso #Nevou?”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost